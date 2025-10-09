O que é ficante? Entenda o significado e veja como essa relação mudou com o tempo

Encontros sem "compromisso", conversas despretensiosas ou, em outro caminho, relações que até parecem sérias, mas tem como código um envolvimento não-oficial. É assim, geralmente, com os "ficantes", palavra usada em diversos estados brasileiros para definir interações amorosas como essas citadas. Mas, assim como muitas outras coisas, elas também mudaram com o passar dos anos.

O que significa 'ficante'?

"Geralmente, o ficante surge quando alguém diz ali que não quer nada tão sério", aponta a psicóloga Carliane Mendes sobre como alguns desses relacionamentos podem começar.

Em outros casos, por exemplo, pode haver uma conversa entre os envolvidos para definir quais as "regras" da relação, mas a essência, geralmente, significa algo sem tanto compromisso. "Vai parecer um pouco irônico, engraçado ou demodé, mas a melhor forma de fazer essa diferenciação é com o diálogo e com a própria manifestação sincera do outro", ainda relata Carliane.

Nesse caminho, algumas outras expressões também foram surgindo para definir. Veja algumas:

Conversante

Essa categoria é, normalmente, relacionada aos ficantes com quem se troca apenas mensagens, quase uma etapa inicial desse tipo de relacionamento. "É quase uma relação que está sempre ali, mas que não evolui, que não cria raízes, que não dá um próximo passo", diz a psicóloga.

Ficante premium

Já este ficante sobe um degrau de investimento. Ele é, na maioria dos casos, a pessoa na qual mais se investe ou se deseja transformar em algo mais sério.

Ficante comfort

O 'comfort' também está uma categoria acima dos ficantes comuns, mas, apesar disso, ainda não se trata do mais importante em uma "cartela" de contatos, por exemplo.

Ficante limited edition

Nas redes sociais, é possível ver que os jovens usam essa definição para retratar ficantes mais especiais, que podem ter gerado encontros especiais, mesmo sem tanta frequência.

Ficante versão remixada

Essa é uma definição mais divertida, usada pelos jovens para descrever a pessoa que aparece e some repentinamente, mas sempre volta diferente, declarando a própria mudança, disposto a investir em um namoro. No entanto, na maior parte das vezes, acaba não resultando em nada significativo.

Quando a pessoa é considerada ficante?

Para a psicóloga Carliane Mendes, todos esses cenários podem ser considerados para definir quando se tem ou se é um ficante. A conversa será essencial para entender os papéis.

"Falar sobre os sentimentos é como criar raízes em uma relação. Então, para você diferenciar uma relação mais séria de um namorado, de um ficante, precisa ser conversado, obviamente", explica a profissional.

Vale ressaltar também a necessidade de entender como caber nessa relação e analisar quando ela é mais positiva ou negativa. Além disso, saber também se a intenção é realmente transformá-la em um namoro se torna outro fator essencial.

"Alguns sinais sempre são vistos, mas a gente que ignora. Então, o quanto o outro quer estar presente, o quanto o outro se faz visto todos os dias, o quanto o outro quer saber de você, aquele clichê de quem ama cuida, quem ama estar presente, é um clichê real", continua Carliane.

Saiba como terminar com ficante

Segundo Carliane, a situação "vai depender da subjetividade de cada um". "Existem pessoas que precisam nomear, de dizer: 'olha, a gente vai parar por aqui porque não faz mais sentido'. E existem pessoas que simplesmente somem, né?", argumenta a psicóloga.

Para ela, cada pessoa escolhe como lidar diante da situação, seja para aceitar o sumiço ou buscar uma conversa mais profunda sobre o tema.

"O que eu sempre peço para os meus pacientes é para analisarem o que faz sentido, o que vai fazer bem para eles. Mas óbvio, considerando os prós e os contras de cada decisão. Se é importante para minha pessoa mandar uma mensagem para encerrar aquele ciclo, eu vou mandar. Até sabendo que mesmo assim eu posso não ter um retorno ou meu ele pode ser frustrante", expõe.

Qual a diferença entre ficante e namorado?

A psicóloga responde: "Então, se eu fosse botar um passo a passo, eu colocaria diálogos sinceros e profundos, presença das duas partes, é, manifestação de desejo genuíno de estar junto e, é, a sinceridade em ser você dentro dessa relação".

Não precisa necessariamente dizer eu quero namorar com você ou você quer namorar comigo, mas quando os diálogos são profundos de queremos fazer dar certo, isso é algo sério, se é algo importante, você já denota que a relação ganhou um outro nível.