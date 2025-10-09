Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que é ficante? Entenda o significado e veja como essa relação mudou com o tempo

Termo acabou mudando sob os olhares das novas gerações

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Pessoas de mãos dadas, como uma espécie de referência ao termo ficantes
Legenda: O termo "ficante" ganhou algumas variações ao longo dos últimos anos
Foto: KinoMasterskaya/Shutterstock

Encontros sem "compromisso", conversas despretensiosas ou, em outro caminho, relações que até parecem sérias, mas tem como código um envolvimento não-oficial. É assim, geralmente, com os "ficantes", palavra usada em diversos estados brasileiros para definir interações amorosas como essas citadas. Mas, assim como muitas outras coisas, elas também mudaram com o passar dos anos.

O que significa 'ficante'?

"Geralmente, o ficante surge quando alguém diz ali que não quer nada tão sério", aponta a psicóloga Carliane Mendes sobre como alguns desses relacionamentos podem começar. 

Em outros casos, por exemplo, pode haver uma conversa entre os envolvidos para definir quais as "regras" da relação, mas a essência, geralmente, significa algo sem tanto compromisso. "Vai parecer um pouco irônico, engraçado ou demodé, mas a melhor forma de fazer essa diferenciação é com o diálogo e com a própria manifestação sincera do outro", ainda relata Carliane. 

Nesse caminho, algumas outras expressões também foram surgindo para definir. Veja algumas:

Conversante

Essa categoria é, normalmente, relacionada aos ficantes com quem se troca apenas mensagens, quase uma etapa inicial desse tipo de relacionamento. "É quase uma relação que está sempre ali, mas que não evolui, que não cria raízes, que não dá um próximo passo", diz a psicóloga. 

Ficante premium

Já este ficante sobe um degrau de investimento. Ele é, na maioria dos casos, a pessoa na qual mais se investe ou se deseja transformar em algo mais sério. 

Ficante comfort

O 'comfort' também está uma categoria acima dos ficantes comuns, mas, apesar disso, ainda não se trata do mais importante em uma "cartela" de contatos, por exemplo.

Ficante limited edition

Nas redes sociais, é possível ver que os jovens usam essa definição para retratar ficantes mais especiais, que podem ter gerado encontros especiais, mesmo sem tanta frequência.

Ficante versão remixada

Essa é uma definição mais divertida, usada pelos jovens para descrever a pessoa que aparece e some repentinamente, mas sempre volta diferente, declarando a própria mudança, disposto a investir em um namoro. No entanto, na maior parte das vezes, acaba não resultando em nada significativo.

Quando a pessoa é considerada ficante? 

Para a psicóloga Carliane Mendes, todos esses cenários podem ser considerados para definir quando se tem ou se é um ficante. A conversa será essencial para entender os papéis.

"Falar sobre os sentimentos é como criar raízes em uma relação. Então, para você diferenciar uma relação mais séria de um namorado, de um ficante, precisa ser conversado, obviamente", explica a profissional. 

Vale ressaltar também a necessidade de entender como caber nessa relação e analisar quando ela é mais positiva ou negativa. Além disso, saber também se a intenção é realmente transformá-la em um namoro se torna outro fator essencial.

"Alguns sinais sempre são vistos, mas a gente que ignora. Então, o quanto o outro quer estar presente, o quanto o outro se faz visto todos os dias, o quanto o outro quer saber de você, aquele clichê de quem ama cuida, quem ama estar presente, é um clichê real", continua Carliane.

Saiba como terminar com ficante

Segundo Carliane, a situação "vai depender da subjetividade de cada um". "Existem pessoas que precisam nomear, de dizer: 'olha, a gente vai parar por aqui porque não faz mais sentido'. E existem pessoas que simplesmente somem, né?", argumenta a psicóloga.

Para ela, cada pessoa escolhe como lidar diante da situação, seja para aceitar o sumiço ou buscar uma conversa mais profunda sobre o tema. 

"O que eu sempre peço para os meus pacientes é para analisarem o que faz sentido, o que vai fazer bem para eles. Mas óbvio, considerando os prós e os contras de cada decisão. Se é importante para minha pessoa mandar uma mensagem para encerrar aquele ciclo, eu vou mandar. Até sabendo que mesmo assim eu posso não ter um retorno ou meu ele pode ser frustrante", expõe. 

Qual a diferença entre ficante e namorado?

A psicóloga responde: "Então, se eu fosse botar um passo a passo, eu colocaria diálogos sinceros e profundos, presença das duas partes, é, manifestação de desejo genuíno de estar junto e, é, a sinceridade em ser você dentro dessa relação". 

Não precisa necessariamente dizer eu quero namorar com você ou você quer namorar comigo, mas quando os diálogos são profundos de queremos fazer dar certo, isso é algo sério, se é algo importante, você já denota que a relação ganhou um outro nível.

Assuntos Relacionados
Pessoas de mãos dadas, como uma espécie de referência ao termo ficantes
Zoeira

O que é ficante? Entenda o significado e veja como essa relação mudou com o tempo

Termo acabou mudando sob os olhares das novas gerações

Mylena Gadelha
Há 14 minutos
duas imagens de vídeo de biblioteca, que acabou viralizando pela criatividade
Zoeira

Biblioteca dos EUA viraliza com 'trolagem' sobre confiança

Instituição de New Berlin, nos EUA, usou humor para divulgar seus serviços e conquistou milhões de visualizações nas redes sociais

Redação
09 de Outubro de 2025
selfie da apresentadora Rafa Kalimann, que está grávida. ela beste top e calça escuras e está diante do espelho com a barriga de fora.
Zoeira

Rafa Kalimann celebra gravidez e comenta mudanças

Grávida de seis meses de Zuza, apresentadora reflete sobre maternidade, transformações emocionais e planos de carreira

Redação
09 de Outubro de 2025
Vini Jr. pediu desculpas publicamente a Virginia
Zoeira

Vini Jr. assume erro e pede desculpas a Virginia: 'Me descuidei'

Jogador do Real Madrid comentou o fim do affair com a influenciadora e elogiou a ex

Redação
09 de Outubro de 2025
Mulher branca e loira vestida com roupa teatral preta e rosa e acessórios deslumbrantes, posando em uma sala decorada com quadros artísticos na parede.
Zoeira

Taylor Swift quebra recorde de álbum mais vendido em uma semana

'The Life of a Showgirl' soma 3,5 milhões de unidades equivalentes a álbuns, segundo a Billboard

Redação
09 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens dos participantes de A Fazenda Yoná Sousa, Carol Lekker e Guilherme Boury, que disputam a terceira roça do programa
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Yoná Sousa, Carol Lekker e Guilherme Boury estão na terceira berlinda do reality show.O menos votado sai nesta quinta-feira (9)

Redação
09 de Outubro de 2025
Dudu Camargo durante a prova.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Peão ganhou o tão cobiçado chapéu pela segunda vez na temporada

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem de Odete Roitman para matéria sobre Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de Vale Tudo, no RJ.
Zoeira

Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ

O assassino da empresária deve ser revelado no último capítulo da novela

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem de Dudu Camargo durante a transmissão do reality.
Zoeira

Resultado da enquete de 'A Fazenda 17' mostra liderança de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro

Dinâmica ocorre hoje a noite

Redação
08 de Outubro de 2025
O resultado do concurso foi divulgado nesta quarta-feira (8).
Zoeira

Brasileira vence Miss Asia Pacific após terremoto nas Filipinas

Isabela Fernandes superou candidatas de todo o mundo

Redação
08 de Outubro de 2025
Lucas Rangel e Lucas Bley estão nos Estados Unidos e acompanharam o parto.
Zoeira

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha Mia

Casal acompanhou o parto nos Estados Unidos e compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais

Redação
08 de Outubro de 2025
Aguinaldo Silva durante evento lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Aguinaldo Silva descarta pressão após 'Vale Tudo': 'Espectador quer ver o que está começando'

Segundo autor, público das telenovelas deseja acompanhar o que está no ar apesar de ter gostado de obras anteriores

Mylena Gadelha
08 de Outubro de 2025
Marina e Emilia estão juntas há quatro anos.
Zoeira

Atriz Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia

Artista compartilhou fotos e vídeos do pedido romântico durante viagem à Ilha Grande, no RJ

Redação
08 de Outubro de 2025
Dudu Camargo é um jovem branco de cabelos pretos e que usa óculos de grau. Na foto, ele está de chapéu de fazendeiro e usa uma jaqueta bege.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

O jornalista é o favorito dos leitores do Diário do Nordeste para escapar da berlinda

Redação
08 de Outubro de 2025
O vídeo publicado por Rafaela mostra glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado
Zoeira

Mulher descobre traição e espalha glitter em carro e casa do ex

Vídeo de objetos com glitter acumula mais de 11 milhões de visualizações no TikTok

Redação
08 de Outubro de 2025
Iza compareceu a evento, mas pediu para não falar sobre a vida pessoal
Zoeira

Separada de Yuri Lima, Iza diz: 'Estou bem'

Cantora compareceu a evento no Rio e evitou comentar a separação. Assessoria confirmou que o término foi respeitoso e amigável

Redação
08 de Outubro de 2025
Colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa, que disputam a prova do fazendeiro em 8 de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da terceira roça

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de A Fazenda Carol Lekker, Yoná Sousa, Gui Boury e Dudu Camargo sentados em bancos da roça em 7 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da terceira berlinda do programa e um deles se salvará na Prova do Fazendeiro

Redação
08 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murilo Benício em evento de lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Vilões de 'Três Graças', Grazi Massafera e Murilo Benício prometem 'explosão e ar cômico'

Evento de lançamento da nova novela das 21h reuniu o elenco da trama e ressaltou expectativa da emissora para o folhetim pós 'Vale Tudo'

Mylena Gadelha*
08 de Outubro de 2025
Cena de O Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off da série Game of Thrones.
Zoeira

Spin-off de Game of Thrones, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, ganha pôster e data de estreia

Série chega no início de 2026

Redação
07 de Outubro de 2025