Trisais e relacionamento aberto ganharam espaço nas relações dos brasileiros em 2024, diz Tinder

Uma pesquisa divulgada pela plataforma Tinder nesta terça-feira (3) revelou que relacionamentos abertos e trisais estão entre os tipos de vínculo mais procurados pelos brasileiros em 2024.

No relacionamento aberto, o casal concorda que pode haver o envolvimento com outras pessoas, seja de forma sexual ou afetiva. Alguns, inclusive, criam "regras" e podem ser mais flexíveis quanto à relação com outros. Já o trisal é uma relação amorosa ou afetiva que envolve três pessoas.

Na retrospectiva do app de namoro, chamada "Year in Swipe", aparecem ainda as opções de ficante (relação mais casual) e conversante (que não passa da conversa). O levantamento da empresa considera dados da biografia dos usuários entre 1º de janeiro e 1º de outubro deste ano.

Entre os profissionais mais presentes na plataforma estão jornalistas, dentistas e fisioterapeutas. A pesquisa também mostrou outras informações peculiares como as "linguagens do amor" preferidas pelos usuários, estilos de comunicação, top signos e top pets.

Segundo o Tinder, a nova ferramenta foi projetada para ajudar os solteiros a refletirem e namorarem com mais intenção, incluindo filtros sociais para compartilhar sua visão de relacionamento de 2025 com amigos e familiares.

Os solteiros, participantes da pesquisa estão priorizando confiança (40%), atração física (35%), valores compartilhados (31%), disponibilidade emocional (30%) e interesses em comum (28%) quando se trata de relacionamento neste ano.

Enquanto isso, fatores decisivos como má higiene (50%), grosseria (44%) e falar demais sobre um ex (34%) são grandes pontos negativos.

No centro do relacionamento em 2025, está o foco em comunicação clara e honesta. A pesquisa diz que os solteiros estão dando match com propósito — eliminando conversas vazias — e com mais da metade desses solteiros estabelecendo limites logo no início.

"Os solteiros estão abraçando a intencionalidade em suas vidas amorosas — sendo claros sobre o que querem e se recusando a aceitar menos do que merecem. [...] Essas tendências giram em torno de empoderar escolhas — seja ao declarar com confiança suas necessidades através de buscas intencionais, aproveitar momentos de coincidência mágica com os encontros do destino, ou encontrar significado em micro conexões por meio dos mini-relacionamentos. Enquanto no ano passado o foco estava em viver pelo enredo e explorar os relacionamentos de forma casual, este ano os solteiros estão assumindo o controle, guiados por propósito, e tornando suas jornadas de relacionamento verdadeiramente únicas", explica Melissa Hobley, CMO do Tinder.

Veja tendências do Tinder em 2024

Principais comportamentos e tendências de relacionamento

1. Relacionamento aberto

2. Ficante

3. Trisal

4. Red flag

5. Conversante

Top tipos de dates

1. Filme

2. Vinho

3. Cinema

4. Cerveja

5. Trilha

Top linguagens do amor

1. Tempo de qualidade

2. Toque físico

3. Elogios

4. Gestos de serviço

5. Presentes

Países mais populares para usar a função passaporte

1. Estados Unidos

2. Portugal

3. Itália

4. França

5. Espanha

Top signos

1. Touro

2. Áries

3. Aquário

4. Peixes

5. Leão

Top pets

1. Cachorro

2. Gato

3. Gosto de todos

4. Não tenho pets

5. Não tenho, mas amo

Top profissões

1. Jornalista

2. Dentista

3. Fisioterapeuta

4. CEO

5. Ator/Atriz