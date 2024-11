Homem aciona Procon por não conseguir encontros no Tinder em 4 anos mesmo com perfil impulsionado

Um usuário do Tinder em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, decidiu acionar os órgãos de defesa do consumidor da cidade por não conseguir, em quatro anos, marcar encontros por meio do aplicativo de relacionamentos.

O homem, que não teve sua identidade revelada, utilizava uma modalidade paga da plataforma e alegou que, mesmo tendo o perfil impulsionado, não teve nenhum encontro nesse período. A reclamação foi registrada no site do Procon em outubro deste ano, segundo o diretor do órgão no município, Rafael Gonçalves. Informações são do g1.

De acordo com o departamento, o consumidor questionou a qualidade do serviço, uma vez que a plataforma alega que o perfil impulsionado aumenta as chances de "matches", ou seja, de "combinações" entre pessoas com interesses em comum e, consequentemente, encontros na vida "offline".

O Tinder foi notificado pelo Procon e tem até quinta-feira (7) para se manifestar a respeito da reclamação do assinante.

'Tinder Boost'

O "Tinder Boost" é um recurso pago do aplicativo que possibilita que o perfil de um usuário seja impulsionado na região em que ele se encontra por determinado período de tempo. O artifício, no entanto, não garante que vá rolar um "match", apenas aumenta as chances de conhecer alguém.