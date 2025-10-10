Quem saiu em 'A Fazenda'? Guilherme é o terceiro eliminado
Ator deixou o reality show nessa quinta-feira (9), após receber somente 22,98% dos votos
O ator Guilherme Boury foi o terceiro participante eliminado de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (9), após receber somente 22,98% dos votos.
Com a saída do artista, Yoná Sousa e Carol Lekker, que também estavam na roça, se salvaram e continuam no programa.
A eliminação de Guilherme diverge do apontado pela enquete do Diário do Nordeste, que indicava a saída da advogada piauiense.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA TERCEIRA ROÇA
Após Carol Lekker cuspir em Rayane Figliuzzi durante uma briga intensa na terça-feira (7), a fazendeira decidiu dar o troco horas depois e indicá-la à roça.
Em seguida, foi a vez da casa votar. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda.
Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.
Em seguida, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.
Então, Gui acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da roça. Como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro.
Na quarta-feira (8), Dudu venceu a dinâmica, fazendo os demais se consolidarem na terceira roça.