A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

O apresentador Dudu Camargo venceu a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (8). Essa é a segunda vez que o peão leva o tão cobiçado chapéu.

Yoná Sousa e Carol Lekker também estavam na disputa, e agora se juntam a Guilherme Boury na roça.

Como foi a prova

No desafio, os peões precisavam coletar números da sorte para abrir o cofre e ganhar o cobiçado chapéu da sede. Durante a disputa, cada participante coleta bolinhas que representam diferentes cenários de desafios.

No entanto, é preciso ter cuidado com a "bolinha revés", que pode atrapalhar o jogo e causar uma reviravolta na competição. Quem completar todas as etapas primeiro, conquistando os números da sorte, leva um prêmio em dinheiro e se torna o novo líder da sede.

Dudu se deu melhor e garantiu todas as bolinhas necessárias para completar o painel, seguido de Carol e Yoná.