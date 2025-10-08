Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da enquete de 'A Fazenda 17' mostra liderança de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro

Dinâmica ocorre hoje a noite

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de Dudu Camargo durante a transmissão do reality.
Legenda: Os três participantes estão na versão preliminar da terceira roça da temporada.
Foto: Reprodução / TV Record.

O apresentador Dudu Camargo lidera o resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda', feita pelo Diário do Nordeste

Até o início da noite desta quarta-feira (8º), o participante tinha 60,7% dos votos dos telespectadores.

O peão é seguido por Yoná Sousa, que recebeu 23,6% dos votos. Em terceiro lugar aparece Karol Lekker, que recebeu 15,7% dos votos do público. 

Veja o resultado

Print do resultado da enquete.
Legenda: O vencedor da Prova do Fzendeiro se livrará da zona de eliminação.
Foto: Reprodução.

Os três participantes estão na versão preliminar da terceira roça da temporada.

O vencedor da dinâmica se livrará da zona de eliminação e conquistará os poderes da posição. Os demais peões vão direto para a berlinda, onde farão companhia a Guilherme Boury, vetado da prova.

Como foi a formação da terceira roça

Após Carol Lekker cuspir em sua cara durante uma briga intensa nesta terça (7), a fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu dar o troco horas depois e indicá-la à roça. 

Em seguida, foi a vez da casa votar. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda. 

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury. 

Em seguida, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Então, Gui acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da roça. Como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro. 

Assuntos Relacionados
Imagem de Dudu Camargo durante a transmissão do reality.
Zoeira

Resultado da enquete de 'A Fazenda 17' mostra liderança de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro

Dinâmica ocorre hoje a noite

Redação
Há 1 hora
O resultado do concurso foi divulgado nesta quarta-feira (8).
Zoeira

Brasileira vence Miss Asia Pacific após terremoto nas Filipinas

Isabela Fernandes superou candidatas de todo o mundo

Redação
08 de Outubro de 2025
Lucas Rangel e Lucas Bley estão nos Estados Unidos e acompanharam o parto.
Zoeira

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha Mia

Casal acompanhou o parto nos Estados Unidos e compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais

Redação
08 de Outubro de 2025
Aguinaldo Silva durante evento lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Aguinaldo Silva descarta pressão após 'Vale Tudo': 'Espectador quer ver o que está começando'

Segundo autor, público das telenovelas deseja acompanhar o que está no ar apesar de ter gostado de obras anteriores

Mylena Gadelha
08 de Outubro de 2025
Marina e Emilia estão juntas há quatro anos.
Zoeira

Atriz Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia

Artista compartilhou fotos e vídeos do pedido romântico durante viagem à Ilha Grande, no RJ

Redação
08 de Outubro de 2025
Dudu Camargo é um jovem branco de cabelos pretos e que usa óculos de grau. Na foto, ele está de chapéu de fazendeiro e usa uma jaqueta bege.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

O jornalista é o favorito dos leitores do Diário do Nordeste para escapar da berlinda

Redação
08 de Outubro de 2025
O vídeo publicado por Rafaela mostra glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado
Zoeira

Mulher descobre traição e espalha glitter em carro e casa do ex

Vídeo de objetos com glitter acumula mais de 11 milhões de visualizações no TikTok

Redação
08 de Outubro de 2025
Iza compareceu a evento, mas pediu para não falar sobre a vida pessoal
Zoeira

Separada de Yuri Lima, Iza diz: 'Estou bem'

Cantora compareceu a evento no Rio e evitou comentar a separação. Assessoria confirmou que o término foi respeitoso e amigável

Redação
08 de Outubro de 2025
Colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa, que disputam a prova do fazendeiro em 8 de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da terceira roça

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de A Fazenda Carol Lekker, Yoná Sousa, Gui Boury e Dudu Camargo sentados em bancos da roça em 7 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da terceira berlinda do programa e um deles se salvará na Prova do Fazendeiro

Redação
08 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murilo Benício em evento de lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Vilões de 'Três Graças', Grazi Massafera e Murilo Benício prometem 'explosão e ar cômico'

Evento de lançamento da nova novela das 21h reuniu o elenco da trama e ressaltou expectativa da emissora para o folhetim pós 'Vale Tudo'

Mylena Gadelha*
08 de Outubro de 2025
Cena de O Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off da série Game of Thrones.
Zoeira

Spin-off de Game of Thrones, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, ganha pôster e data de estreia

Série chega no início de 2026

Redação
07 de Outubro de 2025
Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza
Zoeira

Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza

As peças serão utilizadas em uma apresentação durante o jantar beneficente do Instituto Além dos Olhos, que atua com projetos sociais no bairro

Maria Clarice Sousa*
07 de Outubro de 2025
Vini Jr. chegou a postar um vídeo com Virginia no TikTok.
Zoeira

Virginia e Vini Jr não estão mais se 'conhecendo', diz assessoria

Assessoria confirmou fim do envolvimento entre influenciadora e jogador

Redação
07 de Outubro de 2025
Carol Lekker acabou cuspindo em Rayane no auge da discussão.
Zoeira

Carol Lekker cospe na cara de Rayane durante briga intensa em 'A Fazenda 17'

Confronto entre as participantes terminou com ofensas, provocações e cuspe no rosto

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem de Cauã Reymond, interpretando César, em funeral de Odete Roitman, de Vale Tudo
Zoeira

Confira imagens do funeral de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A empresária, interpretada por Debora Bloch, faleceu na noite de segunda-feira (6)

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem do cantor Hungria sentado em um carro com a porta aberta.
Zoeira

Novo laudo aponta presença de metanol em sangue do rapper Hungria

Assessoria do artista contradiz informação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia descartado o caso do cantor

Redação
07 de Outubro de 2025
Zoeira

TV Globo decide 'descansar' a imagem de Débora Bloch após atriz viver Odete Roitman

Emissora acredita que exposição em ‘Vale Tudo’ foi intensa e muito bem avaliada pelo público

Redação
07 de Outubro de 2025
Foto do cantor Paul Arthurs, membro da banda Oasis, que anunciou pausa em turnê para tratamento do câncer.
Zoeira

Paul Arthurs, membro da banda Oasis, anuncia pausa na carreira para tratamento de câncer

Em julho deste ano, Oasis iniciou a “Oasis 25 Tour”. O encerramento está programado para São Paulo, em novembro

Redação
07 de Outubro de 2025
Adriane Galisteu explicou o motivo de ter sentido fortes dores nas pernas
Zoeira

Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme

Apresentadora relatou fortes dores na perna e explicou que já iniciou tratamento com anti-inflamatórios

Redação
07 de Outubro de 2025