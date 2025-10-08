Resultado da enquete de 'A Fazenda 17' mostra liderança de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro

O apresentador Dudu Camargo lidera o resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda', feita pelo Diário do Nordeste.

Até o início da noite desta quarta-feira (8º), o participante tinha 60,7% dos votos dos telespectadores.

O peão é seguido por Yoná Sousa, que recebeu 23,6% dos votos. Em terceiro lugar aparece Karol Lekker, que recebeu 15,7% dos votos do público.

Veja o resultado

Legenda: O vencedor da Prova do Fzendeiro se livrará da zona de eliminação. Foto: Reprodução.

Os três participantes estão na versão preliminar da terceira roça da temporada.

O vencedor da dinâmica se livrará da zona de eliminação e conquistará os poderes da posição. Os demais peões vão direto para a berlinda, onde farão companhia a Guilherme Boury, vetado da prova.

Como foi a formação da terceira roça

Após Carol Lekker cuspir em sua cara durante uma briga intensa nesta terça (7), a fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu dar o troco horas depois e indicá-la à roça.

Em seguida, foi a vez da casa votar. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda.

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.

Em seguida, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Então, Gui acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da roça. Como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro.