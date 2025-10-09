Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Yoná Sousa, Carol Lekker e Guilherme Boury estão na terceira roça de "A Fazenda 17". O peão que receber menos votos do público será eliminado na noite desta quinta-feira (9).

A zona de eliminação foi finalizada nessa quarta (8), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro.

A seguir, vote na enquete do Diário do Nordeste sobre quem do trio da roça você quer que permaneça no programa.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

inter@

Veja também Zoeira Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ Zoeira Aguinaldo Silva descarta pressão após 'Vale Tudo': 'Espectador quer ver o que está começando'

COMO FOI A FORMAÇÃO DA TERCEIRA ROÇA

Após Carol Lekker cuspir em Rayane Figliuzzi durante uma briga intensa na terça-feira (7), a fazendeira decidiu dar o troco horas depois e indicá-la à roça.

Em seguida, foi a vez da casa votar. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda.

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.

Em seguida, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Então, Gui acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da roça. Como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro.

Nessa quarta-feira, Dudu venceu a dinâmica, fazendo os demais se consolidarem na terceira roça.