Aguinaldo Silva descarta pressão após 'Vale Tudo': 'Espectador quer ver o que está começando'

Enquanto o tema da vez sobre televisão ainda continua sendo "Vale Tudo", o autor de "Três Graças", nova novela da TV Globo para substituir o remake da obra de 1988, garante não sentir pressão por performance diante do público. Para Aguinaldo Silva, os espectadores já são conhecidos por "embarcar" a cada novo folhetim apesar dos sucessos anteriores.

"A novela tem essa coisa terrível. Por melhor que seja a novela, e Vale Tudo foi fantástica nas duas versões, quando ela acaba, no sábado, na reprise, na segunda-feira começa uma nova e o espectador quer ver essa que está começando", garantiu ele durante evento de lançamento da história escrita por ele, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Nesse meio tempo, inclusive, não há sequer pressão por audiência. Ainda que o tema seja um dos mais delicados para as obras televisivas, Aguinaldo aponta não se preocupar com os números e diz confiar no novo trabalho.

"Termina uma, começa outra", continuou ele, mais uma vez reforçando não acreditar na pressão por uma substituição "à altura". "Vale Tudo", por exemplo, viu os dados de audiência oscilarem no decorrer dos últimos meses, mas encerra com grande repercussão na TV e nas redes.

"Não tem essa coisa que todo mundo diz. 'Ah, agora sou eu', não existe isso. É um ofício. Um colega saiu e o outro entra, assim como já foi com outras e será agora também", reforçou, mais uma vez, quando questionado.

Obra aberta e pedidos do público

Além desse tópico, claro, outro tema respondido pelo autor retomou a questão dos desejos do público. Nas redes sociais, por exemplo, páginas de críticas às obras recentes lançadas se tornaram cada vez mais comuns e ganharam mais alcance, mas Aguinaldo diz ter tranquilidade diante do cenário.

Legenda: Três Graças tem autoria de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Foto: TV Globo/ Daniela Tovianski

Segundo ele, críticas desse tipo "já aconteceram diversas vezes com ele", por exemplo. Para ele, não há nenhuma indisposição ao ouvir apontamentos negativos.

"Eu sou uma pessoa comum, eu vou no mercado, saio de casa e escuto até meus vizinhos sobre isso, que sabem que eu escrevo novela. Já ouvi dizer: 'olha, isso aqui não ficou legal, não gostei. Quando algo bate em mim, eu vou lá e mudo, sem problema", disse.

Aguinaldo diz enxergar o espectador como "co-autor" de obras como uma novela. "É ele quem escreve a versão final", disse aos risos, apesar de garantir que também filtra o que vê pelas redes sociais.