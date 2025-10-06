Enquete de 'Vale Tudo' indica que Tia Celina deve matar Odete Roitman

A cena da morte de Odete Roitman, da novela "Vale Tudo" (2025), será exibida na noite desta segunda-feira (6). O público aposta que Tia Celina será responsável por matar a personagem, segundo enquete do Diário do Nordeste.

Cerca de 29,9% apostou em Tia Celina, enquanto Maria de Fátima ficou em segundo lugar, com 23,4% dos votos na enquete sobre "Quem você acha que matou Odete Roitman?".

Além delas, a trama da TV Globo contará com outros três suspeitos: Marco Aurélio (18,5%), Heleninha (16,3%) e César (12%).

Legenda: O assassinato de Odete (Débora Bloch) acontecerá no Copacabana Palace. Foto: Reprodução.

Assassinato de Odete

O assassinato de Odete (Débora Bloch) acontecerá no Copacabana Palace e marca a reta final da novela, que está prevista para terminar dia 17 de outubro.

Na versão original, este momento seguiu com apostas e bolões realizados por espectadores de todo o País para tentar descobrir o culpado. O mistério será revelado apenas no último capítulo da novela.