Mateus Solano dá tapa em celular de espectadora durante peça

O ator Mateus Solano, de 44 anos, se envolveu em uma polêmica após viralizar um vídeo em que aparece dando um tapa no celular de uma espectadora durante uma apresentação da peça “O Figurante”, na última terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

O caso foi revelado pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nessa quarta-feira (15). De acordo com o colunista, a própria mulher envolvida enviou as imagens. No vídeo, é possível ver o momento em que Solano, ao notar que estava sendo filmado pela espectadora na primeira fila, bate no aparelho, que cai no chão.

Assista ao vídeo em que Mateus Solano bate em celular de espectadora

Apesar do incidente, o ator não interrompeu a encenação e seguiu atuando normalmente. A mulher relatou que o celular permaneceu no chão por cerca de 15 minutos. Em entrevista ao programa, ela afirmou ter se sentido “agredida” e que ficou com a mão “machucada” após o tapa.

“Sou muito fã do Mateus. Ganhei os ingressos do meu marido e fiquei feliz de vê-lo de perto. Quando ele desceu do palco, peguei o celular discretamente para filmar, e ele veio e bateu na minha mão. Meu celular caiu no chão e eu nem tive coragem de pegar”, contou a espectadora, que preferiu não se identificar.

O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (16), dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns defenderam o ator pela defesa do respeito ao teatro, outros criticaram a atitude como excessiva.

Justificativa

A assessoria de Mateus Solano divulgou um comunicado explicando que o público é sempre orientado a desligar os celulares antes do início das apresentações. “A plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos, que atrapalham, e muito, quem está no palco e quem está à volta. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar qualquer dano que tenha causado ao aparelho”, diz a nota.

A peça “O Figurante”, estrelada por Solano, tem direção de Miguel Thiré e colaboração de Isabel Teixeira. No monólogo, o ator interpreta Augusto, um figurante de produções audiovisuais que passa a questionar o próprio papel na vida, em uma comédia dramática que mistura humor e reflexão sobre o desejo de ser visto em uma sociedade movida pelos holofotes.