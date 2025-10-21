Tata Estaniecki se pronuncia sobre término com Cocielo: 'A vida tem que continuar'

A influenciadora Tata Estaniecki se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o fim do casamento com Júlio Cocielo na tarde desta terça-feira (21). Por meio dos Stories do Instagram, ela revelou que já está de volta à rotina de trabalho, mas que precisou de um tempo para organizar a vida. Segundo a influenciadora, a prioridade é se dedicar totalmente aos filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

Tata também agradeceu as mensagens de carinho e apoio dos seguidores. Ela estava longe das redes sociais desde o anúncio do término, na última quinta-feira (16).

"Oi, gente! Passando pra agradecer as mensagens de carinho, as orações, as energias. Eu precisei desse tempo pra organizar as ideias, organizar a vida, focar 100% nas crianças, o foco agora realmente é estarmos bem, pra eles também ficarem bem, e é nisso que a gente tá se concentrando", iniciou a influenciadora.

Estaniecki aproveitou também para anunciar que voltou às gravações do podcast e que, aos poucos, a rotina está se alinhando.

"A vida tem que continuar, e já tô de volta na minha rotina, no meu trabalho, já estamos gravando um Maternidelas, à noite tem gravação também ao vivo do Pod Delas podcast, e aos poucos a vida vai se acertando. Eu conto com o respeito, o carinho de vocês, e a colaboração também, que tudo tem um tempinho, mas tô aqui. Obrigada!", finalizou Tata.

Término de Tata e Cocielo

Na última sexta-feira (16), o youtuber Julio Cocielo, que acumula mais de 23 milhões de seguidores, anunciou no Instagram o término do relacionamento de oito anos com a apresentadora Tata Estaniecki.

O casal, conhecido como "Tacielo", era referência nas redes sociais. Na postagem, o influenciador informou que os dois têm "um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro".

O motivo do término não foi revelado. O influenciador escreveu que "ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos".

O anúncio do fim do casamento movimentou as redes sociais. No X, a hashtag "Tata" acumulou mais de 56 mil menções, figurando entre os trending topics da última sexta-feira (17). Seguidores ainda levantaram a possibilidade de o término ser apenas uma brincadeira, o que foi desmentido depois.

Relembre o relacionamento

Em 2017, Julio pediu a influenciadora em casamento após seis meses de namoro. O pedido aconteceu na Grécia. "A gente precisa fazer essa construção. Namoro precisa de renovação. Namora, casa, viaja, tem filho... Todo ano renova alguma coisa. Eu sei que agora é a hora", disse o youtuber na época.

A cerimônia de casamento foi luxuosa e dividida em vários dias de festa. A primeira cerimônia aconteceu no resort Barceló Bávaro Palace, em Punta Cana, na República Dominicana. Na época, 80 convidados curtiram quatro dias de festa.

A segunda celebração aconteceu em São Paulo, um mês depois, na igreja.