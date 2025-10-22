Homem suspeito de estuprar adolescente de 16 anos é preso em Pentecoste

Um homem de 35 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, nessa terça-feira (21). A Polícia Civil (PCCE) cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem, na cidade de Pentecoste, no Interior do Ceará.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que o indivíduo teria se aproximado de um adolescente de 16 anos e oferecido bebidas alcoólicas para praticar a ação criminosa. A secretaria não informou qual o vínculo entre o adulto e o jovem, mas disse que os dois conviviam.

As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Canindé. Com base em informações apuradas pela Polícia Civil, o estupro aconteceu no município cearense de Itatira.

A prisão do suspeito foi solicitada e acatada pelo Poder Judiciário. Após ser preso, ele foi colocado à disposição da Justiça.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.