Homem suspeito de estuprar adolescente de 16 anos é preso em Pentecoste

Indivíduo ofereceu bebida alcoólica ao adolescente para praticar a ação criminosa

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
Polícia Civil em ação nas ruas com policiais uniformizados e carros da corporação presentes no local.
Legenda: A vítima convivia com o criminoso.
Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Ceará.

Um homem de 35 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, nessa terça-feira (21). A Polícia Civil (PCCE) cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem, na cidade de Pentecoste, no Interior do Ceará. 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que o indivíduo teria se aproximado de um adolescente de 16 anos e oferecido bebidas alcoólicas para praticar a ação criminosa. A secretaria não informou qual o vínculo entre o adulto e o jovem, mas disse que os dois conviviam.

As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Canindé. Com base em informações apuradas pela Polícia Civil, o estupro aconteceu no município cearense de Itatira. 

A prisão do suspeito foi solicitada e acatada pelo Poder Judiciário. Após ser preso, ele foi colocado à disposição da Justiça.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

