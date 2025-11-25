PM é preso por suspeita de estupro contra filha de amigos no Ceará

Um policial militar (PM) foi preso no Ceará por suspeita de crimes sexuais contra uma criança de 12 anos, filha de amigos dele. O mandado de prisão preventiva e os de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (25) pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), na chamada Operação "Custodia Minors".

Segundo investigações conduzidas pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), o agente usou a proximidade com a família para praticar crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio de criança para prática de ato libidinoso.

As diligências tiveram apoio ainda do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Estado (DTO) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Veja também Segurança Ex-PM é condenado a 16 anos de prisão por matar jovem na delegacia de Camocim Segurança Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará

Suspensão de porte de arma

A prisão foi autorizada pela Vara Única da Comarca de Canindé. Na mesma decisão, foi determinada a suspensão de porte de arma de fogo do agente, e também o recolhimento de todas as armas que ele possuía.

Segundo o MPCE, "o nome da operação faz referência ao dever de guarda e vigilância que foi gravemente violado. O crime de estupro de vulnerável foi praticado por indivíduo que detinha dupla relação de confiança: por ser amigo da família e, ainda, policial militar, profissão cujo juramento impõe o dever de proteção".