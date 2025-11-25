Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará

O armamento apreendido é inspirado em armas compactas como MAC-10 e MAC-11.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:25)
Segurança

Durante averiguação a um endereço que seria do autor de pichações relacionadas a uma organização criminosa, em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão da PM apreendeu um armamento diferente dos habituais em operações: uma submetralhadora artesanal. A ocorrência foi registrada na noite dessa segunda-feira (24).

Quando os policiais entraram de serviço, receberam denúncias de que diversos pontos do bairro Antônio Holanda, também conhecido como Cidade Alta, amanheceram com pichações relacionadas a uma organização criminosa, acompanhadas de ameaças a moradores.

A partir disso, equipes de inteligência realizaram um levantamento que indicou o autor das pichações. Moradores informaram que o homem também estava andando armado pela região.

As composições foram ao endereço indicado e, ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu pulando muros de casas vizinhas. 

O equipamento apreendido é inspirado em armamentos como MAC-10 e MAC-11. Foi apreendido ainda 15 munições de diferentes calibres e 12 gramas de cocaína

Ainda segundo a PM, após todo o trâmite legal a submetralhadora artesanal deve ser incinerada.

Suspeito resistiu à prisão 

Após cerco policial, na localidade conhecida como Buraco da Gia, no bairro Cidade Alta, o suspeito foi localizado a cerca de 500 metros da própria residência.

Houve resistência, sendo necessário o uso moderado da força. No imóvel do indivíduo, os policiais encontraram a arma de fogo, munições, cocaína e uma balança de precisão. O abordado de 19 anos assumiu a posse do material e recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem e os itens apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da área, onde ele foi autuado em inquérito pelos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, organização criminosa e resistência.

foto do mateus, vitima assassinada a tiros após dicussao em um bar em camocim. ele estava na delegacia quando foi morto.
Segurança

Ex-PM é condenado a 16 anos de prisão por matar jovem na delegacia de Camocim

O júri aconteceu nesta segunda-feira (24), em Fortaleza.

Emanoela Campelo de Melo
Há 22 minutos
Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará
Segurança

Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará

O armamento apreendido é inspirado em armas compactas como MAC-10 e MAC-11.

Redação
Há 34 minutos
Imagem mostra três homens da facção Comando Vermelho armados correndo entre casas e vestidos de preto com inscrições da Polícia Civil nas roupas.
Segurança

Grupo que usou uniforme da Polícia durante ataque a moradores de comunidade em Fortaleza é condenado

Segundo testemunhas, algumas casas foram atingidas com mais de 20 tiros.

Sofia Leite*
25 de Novembro de 2025
foto da fachada da delegacia com viatura da policia civil em frente
Segurança

Quem é o jovem membro do PCC que responde por 16 mortes e tentativas de homicídio no CE

Suspeito é membro de uma facção e foi preso no último sábado (22).

Emanoela Campelo de Melo
25 de Novembro de 2025
foto de um homem segurando nas maos cedulas de dinheiro, 100 reais.
Segurança

'Empresa fantasma': empresários são denunciados por crime contra o sistema financeiro

Os acusados teriam vínculo com uma gráfica que “nunca funcionou de fato”

Redação
25 de Novembro de 2025
Foto de agentes da polícia civil do Ceará.
Segurança

Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral

A mulher possuía medida protetiva que proibia o contato com a mãe.

Redação
24 de Novembro de 2025
Medicamentos apreendidos com o suspeito.
Segurança

Atirador esportivo é preso por vender medicamentos de emagrecimento em Fortaleza

O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

Redação
24 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Juliette, Angelica e Juliana Paes em campanha contra o feminicídio.
Segurança

Caso Clarissa: Juliette reúne celebridades para campanha contra o feminicídio

Ação acontece na semana em que deve ocorrer nova audiência de instrução sobre o assassinato da enfermeira cearense.

Redação
24 de Novembro de 2025
foto da fachada do forum na cidade do crato, ceara.
Segurança

'Vai acabar levando bala': ex-policial deve ir a júri por matar empresário no CE

Ainda enquanto policial, o agente teria transportado o executor do crime e monitorado a vítima.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Novembro de 2025
Fotos do jovem Paulo Victor. Uma delas, olhando para câmera e outra posada na praia.
Segurança

Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

Investigação está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra a fachada, em cor verde, do Presídio Estadual de Segurança Máxima do Ceará, localizado em Aquiraz.
Segurança

O que se sabe sobre decisão judicial para captar conversas entre presos e advogados no CE

A medida, que visa o combate às facções criminosas, deve ser reavaliada em 180 dias.

Messias Borges e Emerson Rodrigues
24 de Novembro de 2025
Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia
Segurança

Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.

Redação
23 de Novembro de 2025
Sobre uma superfície clara, há dois itens principais: à esquerda, um pacote plástico transparente lacrado com tarja vermelha, contendo um notebook prateado da marca Lenovo, um carregador e um envelope menor com etiquetas de identificação; à direita, um caderno de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, identificado como “2º dia” e cor laranja, com instruções impressas na capa e o logotipo do INEP.
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão.

Matheus Facundo
23 de Novembro de 2025
Imagem mostra a fachada da Caixa Econômica Federal, em Horizonte.
Segurança

Homem vira réu por aplicar 'golpe do jacaré' em agência bancária do CE

Crime teria sido cometido com o auxílio de uma parceira não identificada pela Polícia.

Sofia Leite*
23 de Novembro de 2025
Policiais civis de costas próximo a viatura.
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Outros dois suspeitos foram capturados em ação integrada das forças de segurança cearenses.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um prédio branco, com marrom, onde funciona a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.
Segurança

Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

A criança teria sido largada pelos responsáveis.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do Ceará em ação, com balaclava e colete balístico, e uma viatura policial ao fundo.
Segurança

Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará

O homem já tinha passagens pela Polícia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra três corpos de vítimas de assassinatos, dentro e ao lado de um carro, em um posto de combustíveis em Juazeiro do Norte.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em posto de combustíveis de Juazeiro do Norte

Duas vítimas tinham passagens pela Polícia, segundo a SSPDS.

Redação
22 de Novembro de 2025
ilustracao do iraniano Farhad Marvizi, acusado tambem de grupo de exterminio.
Segurança

Iraniano é absolvido em processo por fraude contra receita estadual do Ceará

O desfecho do processo ultrapassou o tempo previsto pela legislação.

Emanoela Campelo de Melo
22 de Novembro de 2025
Viatura da PCCE.
Segurança

Homem é preso suspeito de manter tios idosos em cárcere no Ceará

Idosos têm 80 e 82 anos.

Redação
21 de Novembro de 2025