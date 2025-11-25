Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará

Durante averiguação a um endereço que seria do autor de pichações relacionadas a uma organização criminosa, em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão da PM apreendeu um armamento diferente dos habituais em operações: uma submetralhadora artesanal. A ocorrência foi registrada na noite dessa segunda-feira (24).

Quando os policiais entraram de serviço, receberam denúncias de que diversos pontos do bairro Antônio Holanda, também conhecido como Cidade Alta, amanheceram com pichações relacionadas a uma organização criminosa, acompanhadas de ameaças a moradores.

A partir disso, equipes de inteligência realizaram um levantamento que indicou o autor das pichações. Moradores informaram que o homem também estava andando armado pela região.

As composições foram ao endereço indicado e, ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu pulando muros de casas vizinhas.

O equipamento apreendido é inspirado em armamentos como MAC-10 e MAC-11. Foi apreendido ainda 15 munições de diferentes calibres e 12 gramas de cocaína

Ainda segundo a PM, após todo o trâmite legal a submetralhadora artesanal deve ser incinerada.

Suspeito resistiu à prisão

Após cerco policial, na localidade conhecida como Buraco da Gia, no bairro Cidade Alta, o suspeito foi localizado a cerca de 500 metros da própria residência.

Houve resistência, sendo necessário o uso moderado da força. No imóvel do indivíduo, os policiais encontraram a arma de fogo, munições, cocaína e uma balança de precisão. O abordado de 19 anos assumiu a posse do material e recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem e os itens apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da área, onde ele foi autuado em inquérito pelos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, organização criminosa e resistência.