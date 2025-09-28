A Fazenda: saiba quem venceu a dinâmica da Prova de Fogo deste domingo

Yoná Souza foi a vencedora da dinâmica da Prova de Fogo, da Fazenda 17, deste domingo (28). A vitória trouxe para a participante o ‘poder do lampião’ e a ida automática de outros três pessoas para a baia.

A competição foi realizada ao vivo, sendo iniciada às 16h. Disputaram o desafio quatro grupos, cada um com um representante. Os três participantes enviados para a baia foram líderes que perderam a dinâmica: Duda Wendling, Nizam e Will Guimarães.

Desde o início do jogo, Yoná liderava, tendo vencido a primeira rodada e indo para a final. A decisão foi entre a peoa e o ex-BBB Nizam. A disputa final também foi acompanhada de discussão entre os dois participantes.

Pouco antes da prova, foi realizado o sorteio entre os peões para definir quem participaria da prova.

O público pôde votar no portal online do programa para decidir sobre o poder da semana. O resultado da votação foi anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu antes da prova.

O ‘poder do lampião’ escolhido pelo público faz com que sejam transferidos todos os votos que forem recebidos por um participante para outro que tenha recebido menos votos.