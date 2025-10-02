Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

O peão Walério Araújo, estilista de 55 anos, pode ser o próximo eliminado de "A Fazenda 17", conforme aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ele está na disputa pela permanência com Duda Wendling e Renata Müller.

Os espectadores votam em quem deve ficar, ou seja, o peão que receber menos votos será eliminado. A atriz Duda Wendling lidera a quantidade de votos da enquete até o momento, com 56,52%, seguida de Renata Müller, com 26,09%. Enquanto isso, Walério Araújo concentra um total de 17,39%.

A enquete elaborada pelo Diário do Nordeste permanece aberta.

Relembre a formação da segunda roça

Rayane Figliuzi, indicada ao primeiro banco da berlinda pelo fazendeiro Dudu Camargo, ganhou a Prova do Fazendeiro e se livrou da roça. Já Walério foi o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações do participante Matheus Martins para ele. O estilista, em seguida, escolheu Duda.

No resta um, Renata foi mandada para a berlinda oficial imediatamente, após vetar a influenciadora digital de participar da prova.