Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta-feira (2). Resultado é apontado em enquete do Diário do Nordeste

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:36)
Zoeira
Homem com cabelo raspado e roupa roxa, fazendo uma expressão facial durante um debate, com fundo de estúdio e texto em destaque.
Legenda: Os espectadores votam em quem deve ficar, ou seja, o peão que receber menos votos será eliminado.
Foto: Reprodução/Record TV.

O peão Walério Araújo, estilista de 55 anos, pode ser o próximo eliminado de "A Fazenda 17", conforme aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ele está na disputa pela permanência com Duda Wendling e Renata Müller.

Os espectadores votam em quem deve ficar, ou seja, o peão que receber menos votos será eliminado. A atriz Duda Wendling lidera a quantidade de votos da enquete até o momento, com 56,52%, seguida de Renata Müller, com 26,09%. Enquanto isso, Walério Araújo concentra um total de 17,39%.

Veja também

teaser image
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça?

teaser image
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

enquete elaborada pelo Diário do Nordeste permanece aberta.

Relembre a formação da segunda roça

Rayane Figliuzi, indicada ao primeiro banco da berlinda pelo fazendeiro Dudu Camargo, ganhou a Prova do Fazendeiro e se livrou da roça. Já Walério foi o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações do participante Matheus Martins para ele. O estilista, em seguida, escolheu Duda.

No resta um, Renata foi mandada para a berlinda oficial imediatamente, após vetar a influenciadora digital de participar da prova.

Assuntos Relacionados
Homem com cabelo raspado e roupa roxa, fazendo uma expressão facial durante um debate, com fundo de estúdio e texto em destaque.
Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta-feira (2). Resultado é apontado em enquete do Diário do Nordeste

Redação
Há 52 minutos
Imagem de divulgação do filme Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), para matéria sobre os melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida.
Zoeira

Os 11 melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida

O Diário do Nordeste organizou uma lista com musicais diversos

Beatriz Rabelo
Há 57 minutos
Colagem mostra imagens de Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que disputam a segunda roça em 2 de outubro de 2025
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça?

Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo estão na segunda berlinda do programa, e um deles sai nesta noite dessa quinta-feira (2)

Redação
02 de Outubro de 2025
Rayane comemora a vitória na Prova do Fazendeiro
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Peoa se tornou fazendeira pela segunda vez na temporada

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem da Rayane Figliuzzi.
Zoeira

Rayane Figliuzzi lidera resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'

Até o início da noite desta quarta-feira (1º), a participante tinha 40,5% dos votos

Redação
01 de Outubro de 2025
Preta Gil faleceu em julho deste ano, aos 50 anos
Zoeira

Amiga de Preta Gil desmente venda de mansão da cantora por R$ 15 milhões

Residência no Joá chegou a aparecer em anúncios imobiliários

Redação
01 de Outubro de 2025
Gaby Spanic é uma das confinadas no reality show A Fazenda 17
Zoeira

Equipe de Gaby Spanic acionará Justiça contra Fernando Sampaio

Atriz venezuelana e ator protagonizaram discussão ao vivo durante formação da Roça

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem de Thaynara OG e carteira da Calvin Klein para matéria em que ela encontra carteira com bolão de dinheiro em avião com parada em Fortaleza.
Zoeira

Thaynara OG encontra carteira com bolão de dinheiro em avião em Fortaleza

No Instagram, afirmou que deixou a carteira com funcionários da companhia aérea, pois não tinha documentos

Redação
01 de Outubro de 2025
D4vd.
Zoeira

D4vd é removido do lollapalooza Brasil após caso de adolescente morta

Celeste Rivas teve o corpo encontrado em um carro registrado no nome do artista, com quem teria uma relação

Redação
01 de Outubro de 2025
Gracyanne mostrou o encontro com a ex-sogra ao chegar em casa
Zoeira

Gracyanne Barbosa recebe carinho da ex-sogra após alta hospitalar no RJ

Após cirurgia no joelho por lesão sofrida na “Dança dos Famosos”, musa fitness foi acolhida em casa por dona Teresinha, mãe de Belo

Redação
01 de Outubro de 2025
A briga entre Ludmilla, Brunna e Gabriel acabou se tornando pública
Zoeira

Entenda a briga entre Ludmilla, Brunna Gonçalves e Gabriel David

Polêmica começou após saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor e ganhou novos capítulos com trocas de acusações nas redes sociais

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto apresenta palco do Lollapalooza Brasil 2025. Um grande público está presente na frente do palco
Zoeira

Lollapalooza 2026 anuncia line-up por dia e inicia venda de ingressos

O evento acontece no Autódromo de Interlagos em março

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto de público assistindo show no Lollapalooza.
Zoeira

Conheça os headliners do Lollapalooza Brasil 2026

Festival ocorre em março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Odete foi às lágrimas com desabafo de Heleninha na primeira versão de
Zoeira

Heleninha fez Odete Roitman chorar na primeira versão de 'Vale Tudo'; relembre

Cena que mostrou a vilã fragilizada será retomada no remake escrito por Manuela Dias, agora com novos rumos para a trama

Redação
01 de Outubro de 2025
A casa, localizada em Itapema, tem 1.700 m² de área construída
Zoeira

Com ilha particular, mansão quadriplex é vendida por R$ 25 milhões em SC

Vídeo do corretor de imóveis mostra os detalhes da residência de alto luxo e chama atenção nas redes sociais

Redação
01 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller, participantes de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 1º de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da roça

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Rayane Figliuzzi, Walério Araújo, Duda Wendling e Renata Müller sentados em bancos da roça do reality show A Fazenda após formação de roça em 30 de setembro de 2025.
Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da segunda berlinda do reality show e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (1º)

Redação
01 de Outubro de 2025
Gilsinho, intérprete da Portela
Zoeira

Morre Gilsinho da Conceição, intérprete da Portela, aos 45 anos

Cantor faleceu após sofrer por complicações do procedimento

Redação
30 de Setembro de 2025
Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas
Zoeira

Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas

Ela reencontra o irmão após receber mensagem de Ana Clara que levou um tiro de Odete

Redação
30 de Setembro de 2025
'De Férias com Você' ganha primeiro teaser da Netflix
Zoeira

'De Férias com Você' ganha primeiro teaser da Netflix

Filme é inspirado no livro homônimo de Emily Henry, lançado pela editora Verus no Brasil

Beatriz Rabelo
30 de Setembro de 2025