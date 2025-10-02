A Fazenda 17: Rayane vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça
Peoa se tornou fazendeira pela segunda vez na temporada
A peoa Rayane Figliuzzi venceu, na noite desta quarta-feira (1º), a Prova do Fazendeiro e conquistou o chapéu pela segunda vez na temporada. Ela disputou a dinâmica contra Renata e Walério.
Como foi a prova
A disputa consistia em montar uma carroça, carregar tijolos para a construção de um muro de proteção e montar um quebra-cabeça que simulava um galinheiro, impedindo a entrada de raposas. Após tocar o sino, os peões precisavam retirar os animais do local.
Rayane completou o desafio primeiro e garantiu não apenas o poder do fazendeiro, mas também a imunidade da roça. Já os adversários seguem para a berlinda, ao lado de Duda Wendling, que havia sido vetada da prova.
Como foi a formação da segunda roça
Na formação da roça, realizada na terça-feira (30):
- Rayane ocupou o primeiro banco após ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.
- Walério acabou no segundo banco após Yoná usar o Poder Laranja, que transferiu os votos recebidos por Matheus Martins para ele.
- Na sequência, Walério puxou Duda Wendling da baia.
- No “resta um”, sobrou Renata, que vetou Duda da disputa da prova, enviando-a diretamente à roça.
Com a vitória, Rayane se livrou da eliminação e colocou os demais rivais em risco.