A Fazenda 17: Rayane vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

A peoa Rayane Figliuzzi venceu, na noite desta quarta-feira (1º), a Prova do Fazendeiro e conquistou o chapéu pela segunda vez na temporada. Ela disputou a dinâmica contra Renata e Walério.

Veja também Zoeira Rayane Figliuzzi lidera resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'

Como foi a prova

A disputa consistia em montar uma carroça, carregar tijolos para a construção de um muro de proteção e montar um quebra-cabeça que simulava um galinheiro, impedindo a entrada de raposas. Após tocar o sino, os peões precisavam retirar os animais do local.

Rayane completou o desafio primeiro e garantiu não apenas o poder do fazendeiro, mas também a imunidade da roça. Já os adversários seguem para a berlinda, ao lado de Duda Wendling, que havia sido vetada da prova.

Como foi a formação da segunda roça

Na formação da roça, realizada na terça-feira (30):

Rayane ocupou o primeiro banco após ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.

Walério acabou no segundo banco após Yoná usar o Poder Laranja, que transferiu os votos recebidos por Matheus Martins para ele.

Na sequência, Walério puxou Duda Wendling da baia.

No “resta um”, sobrou Renata, que vetou Duda da disputa da prova, enviando-a diretamente à roça.

Com a vitória, Rayane se livrou da eliminação e colocou os demais rivais em risco.