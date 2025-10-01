Diário do Nordeste
Rayane Figliuzzi lidera resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'

Até o início da noite desta quarta-feira (1º), a participante tinha 40,5% dos votos

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da Rayane Figliuzzi.
Legenda: Ela é seguida por Renata Muller, que recebeu 36,8% dos votos. Em terceiro lugar, o estilista Walério Araújo, que recebeu 22,7%.
Foto: Reprodução / Instagram.

A influenciadora Rayane Figliuzzi lidera resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda', feita pelo Diário do Nordeste. Até o início da noite desta quarta-feira (1º), a participante tinha 40,5% dos votos dos telespectadores.

Ela é seguida por Renata Muller, que recebeu 36,8% dos votos. Em terceiro lugar, o estilista Walério Araújo, que recebeu 22,7% dos votos do público. Os três participantes estão na versão preliminar da segunda roça da temporada.

O vencedor da dinâmica se livrará da zona de eliminação e conquistará os poderes da posição. Os demais peões vão direto para a berlinda, onde farão companhia a Duda Wendling, vetada da prova.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEGUNDA ROÇA

Nessa terça-feira (30), Ray ocupou o primeiro banco da berlinda ao ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo. 

Walério acabou sendo o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações de Matheus Martins para ele. 

Em seguida, o estilista escolheu Duda da baia. 

No resta um, sobrou Renata, que vetou a influenciadora digital de participar da Prova do Fazendeiro, a mandando automaticamente para a berlinda oficial. 

VEJA RESULTADO

Imagem da enquete do Diário do Nordeste.
Legenda: O vencedor da dinâmica se livrará da zona de eliminação e conquistará os poderes da posição.
Foto: Diário do Nordeste.

