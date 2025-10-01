D4vd é removido do lollapalooza Brasil após caso de adolescente morta

O cantor David Anthony Burke, conhecido como d4vd, foi retirado oficialmente do lineup do Lollapalooza Brasil 2026. O artista está no centro das investigações da morte de uma adolescente de 15 anos, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Celeste Rivas, que já teria uma relação com o cantor.

O festival, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março em São Paulo (SP), divulgou a programação completa das atrações nesta quarta-feira (1º), sem o nome do norte-americano.

A organização do evento ainda não informou se a vaga deixada por d4vd será preenchida por outro artista.

Relembre o caso

O corpo de Celeste foi encontrado dentro de um veículo da marca Tesla registrado no nome de d4vd, em um pátio de reboque em Hollywood no último dia 8 de setembro.

Policiais identificaram o corpo a partir de uma denúncia. Testemunhas relataram um forte mau cheiro vindo do veículo, que estava parado no local há dias.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o corpo da adolescente já estava em avançado estado de decomposição, com indícios de que a vítima teria morrido dias antes de ser localizada. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.

A Polícia de Los Angeles realizou buscas na residência do cantor e encontrou fotos e vídeos que ligam ele à vítima, conforme informações divulgadas pelo TMZ. Na ocasião, celulares e computadores foram apreendidos para análise.

Pelas redes sociais, começaram a surgir imagens do cantor com uma jovem que parece ser a vítima. A adolescente era dada como desaparecida desde abril de 2024. Segundo disse a mãe da jovem ao TMZ, Celeste tinha um namorado chamado David.

Após a identificação da vítima, o artista cancelou diversos shows de sua turnê pelos Estados Unidos. D4vd não fez declarações públicas sobre o caso, mas sua assessoria de imprensa informou que ele tem colaborado com as autoridades.