Enquete da roça: Quem você quer que fique em 'A Fazenda'?

Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo estão na segunda roça da "A Fazenda 17". A berlinda foi finalizada nessa quarta-feira (1º), após Rayane Figliuzzi vencer a Prova do Fazendeiro.

O peão que receber menos votos do público será eliminado na noite desta quinta-feira (2).

Abaixo, vote na enquete do Diário do Nordeste sobre quem do trio você quer permaneça no programa.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEGUNDA ROÇA

Na terça-feira (30), Ray ocupou o primeiro banco da berlinda ao ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.

Walério acabou sendo o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações de Matheus Martins para ele. Em seguida, o estilista escolheu Duda da baia.

No resta um, sobrou Renata, que vetou a influenciadora digital de participar da Prova do Fazendeiro, a mandando automaticamente para a berlinda oficial.

Ray venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou, consolidado a roça entre Duda, Renata e Walério.