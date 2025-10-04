Primeiro suspeito da morte de Odete é flagrado na cena do crime em Vale Tudo
Personagem entra na mira da polícia após ser flagrado com uma arma no dia do crime
A morte de Odete Roitman (Debora Bloch), prevista para os próximos capítulos de “Vale Tudo", promete incendiar a reta final da novela das nove da Globo.
O assassinato da poderosa empresária deixará uma série de suspeitos, e o primeiro deles será César (Cauã Reymond), que logo chamará a atenção da polícia e do público.
O malandro começará a temer a esposa depois de presenciar a maneira cruel com que ela trata o filho Leonardo (Guilherme Magon) e de descobrir os atentados que a vilã armou contra Ana Clara (Samantha Jones) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Para piorar, César ficará sabendo que herdará 50% da TCA caso Odete morra, o que levantará suspeitas de que ele teria motivos para desejar o fim da mulher.
E as evidências contra ele não param por aí: no dia do crime, o personagem será flagrado entrando no quarto de Odete, no Copacabana Palace, com uma sacola de padaria. Dentro dela, a polícia encontrará uma arma.
Apesar das provas que complicam a vida do malandro, César não será o único interessado na morte da vilã. O mistério sobre quem matou Odete Roitman deverá se estender até os capítulos finais, em um dos momentos mais aguardados pelo público.
Para preservar o suspense, a Globo optou por não divulgar os resumos da última semana da trama.
O remake de “Vale Tudo”, que celebra os 60 anos da emissora, tem adaptação de Manuela Dias e mantém viva a aura de mistério que consagrou a novela original de 1988.