Autora de Vale Tudo rebate críticas de Taís Araujo sobre desfecho de Raquel

Questionada sobre as críticas de Taís Araujo ao remake de “Vale Tudo”, Manuela Dias deu uma resposta direta ao ser entrevistada pelo programa TV Fama (RedeTV!). “A novela é um processo de colaboração, né?”, afirmou a autora, sem se alongar sobre o assunto.

Em entrevista recente, Taís Araujo havia revelado sua insatisfação com o destino da personagem Raquel, interpretada por ela na nova versão da novela.

“Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Aí eu entendi e falei: ‘Ok, ela [Manuela Dias] está escrevendo uma parte da história’”, explicou a atriz.

Na versão original, exibida em 1988, o revés vivido pela protagonista não acontecia. Taís destacou que esperava contar uma história de superação contínua para sua personagem.

“Quando peguei a Raquel para fazer, falei: ‘A narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Ela vai ascender e vai permanecer. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira’”, afirmou.

“Quando vejo que isso não aconteceu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, confesso que fico triste e frustrada”, completou Taís. “Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de intérprete de uma personagem que não é escrita por mim.”

Adaptação de Vale Tudo é alvo de críticas

Além das críticas de Taís, Manuela Dias também vem enfrentando comentários negativos sobre as mudanças em relação à obra original de Gilberto Braga.

Na última quarta-feira (1º), Edgar Moura Brasil, viúvo do autor, se manifestou nas redes sociais e foi incisivo. “Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”, escreveu.

Mesmo com as polêmicas, “Vale Tudo” segue entre os assuntos mais comentados da televisão brasileira, reacendendo debates sobre liberdade criativa, representatividade e o legado das grandes novelas da dramaturgia nacional.