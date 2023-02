Thais Carla decide processar Nikolas Ferreira por gordofobia

Advogados da influenciadora Thais Carla querem uma indenização por uso indevido da imagem por parte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ela publicou nas redes, no último sábado (4), uma foto em que estava com o corpo pintado, caracterizada como a Globeleza, que foi compartilhada pelo político com ofensas.

Conforme matéria do portal G1, a defesa vai pedir R$ 52 mil. Após a postagem, o deputado fez compartilhamento da imagem alegando que tinham "tirado a beleza". Depois das críticas pelo ataque, Nikolas postou um vídeo comentando a repercussão.

"Eu deveria ter tratado a obesidade como romance, como empoderamento, e não como doença. Onde já se viu, [no] século 21 ter opinião própria, né?", declarou o deputado na gravação.

Montagem

Legenda: Postagem feita por deputado em rede social Foto: Reprodução/Twitter

Ainda no mesmo dia do conflito virtual, a equipe do deputado postou uma foto montada em que simulou o próprio rosto em um corpo gordo e disse: "Pronto, agora tenho lugar de fala".

As advogadas de Thais, Ives Bittencourt e Janaína Abreu, informaram que vão acionar o deputado pedindo indenização por danos morais e uso indevido de imagem.

“Estar ocupando o cargo de deputado federal não autoriza o político a violar a legislação vigente no País", informou a defesa em nota.