Suzane von Richthofen celebra aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Ela reativou sua loja e viu a procura por chinelos artesanais disparar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Suzane aparece sorrindo. É uma mulher branca, ruiva e magra. Na montagem, aparece a sandália que ela produz.
Legenda: Suzane agradeceu a alta demanda em um post nas redes sociais.
Foto: Reprodução

Desde o lançamento da série "Tremembé", do Prime Video, Suzane von Richthofen, 42, tem surfado na onda do sucesso da produção.

A ex-detenta comemorou o aumento das vendas em sua loja virtual, Su Entrelinhas, especializada em chinelos personalizados e produtos artesanais.

"Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que ainda não consegui responder todo mundo, mas podem ter certeza de que todas as mensagens serão respondidas", escreveu ela nas redes sociais, onde reúne mais de 120 mil seguidores no perfil profissional.

Criada em Angatuba (SP), a marca aposta em um estilo artesanal e delicado. Os chinelos com brilhos e pedrarias, feitos à mão, custam entre R$ 150 e R$ 180. O catálogo inclui ainda bolsas e jogos americanos, com entregas para todo o país.

Suzane afirma ser responsável por cada atendimento: "Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem aqui comigo", explicou.

A loja estava inativa desde dezembro de 2024, mas voltou à ativa poucos dias após a estreia de "Tremembé", que se tornou a melhor estreia nacional da história do Prime Video entre produções originais.

Na série, Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane, enquanto Felipe Simas e Kelner Macêdo vivem Daniel e Cristian Cravinhos.

Condenada a 39 anos de prisão em 2006 pelo assassinato dos pais, Suzane hoje cumpre pena em liberdade, estuda Direito e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho em janeiro de 2024.

