Homem com 26 kg de cocaína dissolvida em roupas tenta embarcar no aeroporto de Fortaleza

Um homem, não identificado formalmente, tentou embarcar no aeroporto de Fortaleza com 26,10 kg de cocaína embedada no tecido de roupas. O indivíduo foi abordado, nesta sexta-feira (17), por agentes da Polícia Federal.

A ação foi deflagrada durante fiscalização de rotina no voo com destino à França, a PF realizou inspeção na área de check-in da empresa.

Na abordagem ao passageiro, que alegava ter como destino final o país de Madagascar — atualmente em situação de conflito armado —, foi constatado que seu voo havia sido cancelado, com previsão de reprogramação apenas para o dia 19 de outubro.

O passageiro, que estava em Fortaleza desde o dia 13, teve sua bagagem inspecionada após apresentar informações contraditórias.

Dentro da mala, foram encontrados diversos tecidos com aparência de estarem embebidos em substância suspeita. Após realização de teste preliminar, foi constatado resultado positivo para cocaína.

O homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Ceará para adoção das medidas cabíveis e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.