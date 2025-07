Roberta Miranda empurra e chuta homem que invadiu palco em show no Ceará; veja vídeo

A cantora Roberta Miranda empurrou e chutou um homem que invadiu o palco durante show no município de Campos Sales, no Interior do Ceará, nessa terça-feira (29). Nas imagens, a artista já está abraçando uma fã, quando outra pessoa surge no palco e tenta chegar perto da cantora, que se desequilibra e rapidamente o empurra.

Um segurança já havia segurado o homem, que foi ao chão, momento em que Roberta dá um chute nele.

O momento ocorreu durante o show de Miranda no Camp Fest, um festival de música em comemoração ao aniversário de 126 anos do município localizado na região do Cariri cearense.

Em publicação no Instagram, na noite desta quarta-feira (30), Roberta afirmou que "o vídeo com o ângulo certo está nas mãos da minha assessoria de imprensa que enviará a todos".

"O rapaz por pouco não causou um acidente envolvendo também minha fã e fotógrafo. Por pouco quase caímos do palco. Toda ação causa uma reação. No fim, minha equipe de segurança conseguiu conter o rapaz que invadiu o palco. Sinto muito, mas valeu o abraço dado a minha fã", acrescentou a artista.