Leandro Hassum exalta parceria com Netflix e emplaca outro filme nos 'mais vistos' do streaming

A parceria entre Hassum e Netflix já é longa. Nas últimas semanas, por exemplo, o artista consolidou mais um pedaço dessa relação com o lançamento de 'Família Pero no Mucho', mais uma comédia que exemplifica como o DNA dele está presente nas obras que tem lançado com frequência na gigante do streaming.

"Acho que tem sido tão assertiva durante todo esse período, e eu estou lá já há praticamente 5 anos, porque nós estamos mirando sempre o mesmo alvo", adiantou em entrevista.

Em coletiva para falar sobre o longa, que segue até esta quarta-feira (30) no Top 10 dos mais assistidos em solo brasileiro até agora, o ator e comediante não perdeu a oportunidade de ressaltar como este vínculo tem sido benéfico para a própria carreira.

Veja também Zoeira MC Livinho sofre acidente de moto, perfura pulmão e é internado na UTI Zoeira Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, morre aos 69 anos

"Eu tenho uma liberdade muito grande dentro da empresa, de propor projetos, deles me proporem projetos que eles sabem que o que são a cara do Hassum. Da mesma forma, eu proponho projetos que são a minha cara e que combinam com a plataforma", pontuou ele, exaltando a "liberdade artística" conquistada por meio dessa parceria.

Os frutos, inclusive, parecem inúmeros. Não é a primeira vez que as produções com Hassum figuram por semanas entre as mais assistidas da Netflix. Agora, não tem sido diferente. O lançamento ocorreu ainda no início deste mês, mas ele segue em alta.

Comédia e identificação

Em 'Família, Pero No Mucho', Hassum interpreta Otávio, um homem que acaba reagindo mal ao saber do casamento da filha. Com humor, a história mostra a viagem do pai até Bariloche, na Argentina, para conhecer o noivo, mas acaba tendo que lidar com a rivalidade entre os brasileiros e argentinos.

Segundo Hassum, este é, mais uma vez, um dos filmes produzidos por ele que são pensados para a família. "Eu gosto de fazer um humor de identificação. É um filme que tem muita identificação familiar, desde a coisa do ninho vazio, essa coisa do portunhol", disse.

Legenda: Longa foi lançado no último dia 17 de julho Foto: Guilherme Leporace/ Netflix

O comediante inclusive citou pontos como a paternidade ou até a relação com os avós como algo que pode gerar identificação no filme. Para ele, a própria história da comédia nos relembra que a identificação é essencial para fazer rir.

"Toda a história da comédia vem para mostrar ao público, para identificar as coisas que estão acontecendo na sociedade. Acho, então, que nosso novo filme faz isso com muita maestria, de mostrar que a sociedade é assim", completou, acreditando que a comédia "é sempre muito boa" para ensinar sobre a família.