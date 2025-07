Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, morre aos 69 anos

O cantor inglês Paul Mario Day, conhecido por ser o primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A informação foi divulgada pelo guitarrista Andy Scott nas redes sociais da banda Sweet, nesta terça-feira (29). A causa oficial da morte não foi divulgada, mas era pública a informação de que Day tinha um câncer em estágio avançado.

Paul Day teve uma rápida participação no Iron Maiden, que durou apenas seis meses, quando ele tinha 19 anos.

Ele esteve à frente da banda formada por Steve Harris, Terry Rance, Dave Sullivan e Ron Matthews na primeira apresentação, ocorrida em um salão paroquial para uma plateia de cerca de 20 pessoas.

No documentário "Early Days", Steve Harris, baixista e "chefão" do Maiden, disse que dispensou o cantor por ele não ter carisma suficiente para encarar o posto de frontman.

Nos anos 1980, o cantor participou de formações relevantes no heavy metal e no hard rock britânico, como as bandas More — com quem gravou três álbuns e se apresentou no Monsters of Rock, em Donington, em 1981 — e Wildfire. Em 1985, se juntou à nova formação do Sweet, comandada por Scott e Mick Tucker, permanecendo até 1989.