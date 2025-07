Britânico se muda para Fortaleza e decide criar conteúdos para estrangeiros: 'Aqui tem tudo'

O britânico Keanu Campbell, de 28 anos, trocou os dias cinzentos e frios de Londres pelo "sol para cada cabeça" de Fortaleza, onde ele decidiu criar conteúdos para mostrar o Ceará para os "gringos". Desde junho, o perfil "Inside Fortaleza" se propõe a falar sobre moradia, turismo, culinária e economia da Capital cearense.

Juntando Instagram e TikTok, Keanu acumula mais de 10 mil seguidores e já conseguiu 38 mil curtidas no TikTok. "Meu objetivo é ser a pessoa que faz a ponte entre os estrangeiros e o conhecimento deles sobre Fortaleza. Mas, para mim, Fortaleza tem tudo", disse o britânico, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Natural de Londres, Keanu chegou em Fortaleza em dezembro passado, sem a intenção de morar, após uma colega falar para ele sobre a cidade, mas conta que se "apaixonou" com poucos dias e amadureceu a ideia de morar no Ceará. Atualmente, ele também é sócio de uma empresa que ajuda estrangeiros a conseguirem vistos para morar no Brasil.

Segundo ele, Fortaleza foi uma opção mais atrativa do que Rio de Janeiro e São Paulo, cidades onde geralmente os estrangeiros chegam para morar: "Eu acredito que Fortaleza é um bom destino para férias e para morar, e quero dar mais visibilidade pra cidade para os gringos".

O britânico disse ainda que alguns diferenciais foram: segurança, infraestrutura e hospitalidade. Ele ainda destaca que há "muitas opções de restaurantes" e celebra a "quantidade de praias em uma pequena distância".

O conteúdo mais recente publicado no perfil, na noite dessa segunda-feira, é uma comparação entre a vida em Fortaleza e no Rio de Janeiro, no qual Keanu afirma que a Capital do Ceará é melhor do a Capital carioca.

Pratinho e cuscuz aprovados

Desde que chegou na Capital cearense, Keanu foi exposto a diversos pratos da culinária regional, mas separa dois que se destacaram: pratinho e cuscuz com carne de sol e queijo coalho. "Eu acho que a comida aqui é muito melhor", diz, comparando com a Inglaterra.

O "gringo" conta que provou panelada, mas admitiu que não comeria de novo a iguaria. Sobre as gírias, ele revela que captou algumas como "ai dentro", "macho" e "oxe".

O londrino garantiu que continuará morando em Fortaleza por tempo indeterminado e brincou: "Pretendo ficar aqui até o meus 99 anos". Ele disse que pretende continuar os conteúdos nas redes sociais.