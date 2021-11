Wesley Safadão anuncia lançamento de 10 músicas em dezembro

O cearense Wesley Safadão anunciou em vídeo no Instagram, na manhã desta sexta-feira (19), o lançamento de 10 músicas em dezembro. As composições devem ser reveladas na gravação do DVD "WS On Board".

"Vão ter aí umas 10 músicas novas para lançar domingo (21). Esse mês de dezembro vamos tá lançando nos aplicativos de música. Vem novidades dezembro e janeiro", declarou o cantor cearense.

Ainda em publicação na rede social, Wesley Safadão mostrou o que enfrenta com problemas respiratórios que afetam a voz.

"Essa semana era ensaio terça, ensaio quarta. Já era para ter lançado uma prévia de algumas músicas para vocês aqui, afinal domingo tem gravação de DVD. Não tive como, impossibilitado. Acho que veio tudo de uma vez. Gripe, virose, garganta inflamada... não me lembro de ter passado o que passei esses dias", afirmou o cantor cearense.

Wesley Safadão falta no DVD da Limão com Mel

O atual estado de saúde do cantor, mesmo acompanhado por um fonoaudiólogo diariamente em casa, ainda requer cuidados. Na noite de quinta-feira (18), ele faltou na gravação do DVD Limão com Mel pela saúde debilitada.

Wesley Safadão realizou três shows de 12 a 14 de novembro. Ele passou por cidades do Maranhão e Rio Grande do Norte. Em Barreirinhas (MA), o cearense disse que pegou muita chuva após o término do evento. No dia seguinte, disse que sentiu a voz pesar em show realizado em Pipa (RN).