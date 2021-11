Xand Avião é criticado após voltar a seguir DJ Ivis nas redes sociais

O nome de Xand Avião virou assunto nas redes sociais em meio a críticas nesta terça-feira (9), quando fãs descobriram que ele voltou a seguir DJ Ivis nas redes sociais. Iverson de Souza, nome de batismo do DJ, foi preso acusado de agredir a ex-mulher.

Ainda em julho deste ano, quando os vídeos das agressões de Ivis à Pamella Holanda foram divulgados, Xand anunciou o desligamento do artista da Vybbe, empresa em que gerencia a carreira de outros cantores.

Agora, logo após a liberação do DJ no final de outubro, Xand voltou a segui-lo no Instagram, ainda sem comunicar oficialmente qual o status da relação com o antigo amigo.

"Ele nunca apoiou a Pamella, só não queria ser cancelado", escreveu um usuário do Twitter nesta terça-feira (9). Na época da prisão, Xand afirmou, em vídeos divulgados nas redes sociais, que prestaria apoio à ex-mulher de DJ Ivis.

Após deixar a prisão, Ivis resolveu excluir todos os registros com artistas que se posicionaram contra ele. Dessa forma, todas as fotos com artistas da Vybbe, escritório do qual fazia parte.

Além disso, todas as publicações junto de Xand Avião foram deletadas por ele da mesma rede social.

