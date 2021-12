Cearense assina música com Durval Lelys em novo álbum do cantor baiano

O jovem Ariel Oliveira, 26, natural de Maracanaú (CE), vive um momento importante da carreira musical. Um dos maiores nomes do axé, o cantor baiano Durval Lelys lançou, na madrugada deste sábado (4), o álbum "Tô Free" com duas composições assinadas pelo cearense — "Tem Paciência" e "Pra Sempre Vou Te Amar".

"As músicas chegaram no Durval por meio do Wagner Bobinho, produtor musical. Nos temos uma grande amizade e ele já fez alguns trabalhos para Durval. Surgiu uma seleção de repertório, dentre as músicas apresentadas ao Wagner, ele achou interessante as letras. Duas músicas se encaixaram no que o Durval buscava naquele momento", explicou o compositor cearense.

"Pra Sempre Vou Te Amar", assinada por Ariel Oliveira, Durval Lelys e Wagner Bobinho foi escrita com base na história de um casal de amigos do compositor cearense. Ela narra os conflitos psicológicos de um casal até o casamento. "A música reafirma situações de antigos relacionamentos na vida do casal até eles se reencontrarem".

Escute "Pra Sempre Vou Te Amar":

"Tô Sem Paciência" é assinada por Ariel Oliveira, Renan Ramires, Riquinho da Rima, Pimenta Neto e Luan Rodrigues. O grupo é responsável pela autoria de grandes composições do forró de Wesley Safadão, Jonas Esticado, Eric Land, Tarcísio do Acordeon, entre outros nomes do forró.

Escute "Tem Paciência":