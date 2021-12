Walkyria Santos homenageia filho morto aos 16 anos em clipe 'Vida de Estrada'

A cantora Walkyria Santos lançou clipe de "Vida de Estrada", nesta quinta-feira (2). A música faz parte do DVD "Walkyria Santos - Única 2". Emocionada, a forrozeira chorou, embargou a voz e até foi surpreendida com a família entrando na produção audiovisual feita em homenagem ao filho da cantora, o jovem Lucas Santos.

A cantora de forró Walkyria ​Santos comunicou aos fãs o falecimento do filho de 16 anos em 3 de agosto deste ano.

Assista clipe:

"Confesso que eu ainda não assisti e não sei se terei forças para assistir, mas eu quero que vocês assistam e sintam todo o amor e carinho que recebi enquanto cantava. Até aqui Deus tem me carregado em seus braços para seguir em frente. Pra sempre te amarei!", declarou a cantora no Instagram.

Minutos antes do lançamento do clipe, em rede social, Walkyria Santos falou sobre a dificuldade de cantar a letra e agradeceu o trabalho dos editores. "Não existe canto ali e só emoção".

A família da cantora aparece no clipe com blusas com as letras de Lucas Santos. Walkyria Santos vestiu uma calça com o nome do filho. Nos painéis em LED, fotos do garoto foram apresentadas.

Veja letra de "Vida de Estrada":

Legenda: DVD leva assinatura de direção de fotografia de Marcelo Venâncio Foto: Reprodução/YouTube



Peguei os dois carrinhos de brinquedo e entrei no busão

Pra mais uma semana de trabalho como de costume

Mas aqueles olhinhos que me acalmam eu só vejo na tela

Mas telefone não mata saudade

Amo a minha vida de estrada

Mas também amo quem tá lá em casa

Eu faço show pra vocês

Que me colocaram onde eu cheguei

Mas lá em casa quem faz o show pra mim

É meu marido e meus três meninim