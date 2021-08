Walkyria Santos lamenta morte de filho em postagem no Instagram

A cantora de forró Walkyria ​Santos comunicou aos fãs o falecimento do filho de 16 anos, nesta terça-feira (3). Em comunicado postado no Instagram, a forrozeira falou da dor da partida do adolescente. As causas da morte não foram reveladas.

Walkyria Santos é conhecida nacionalmente pela passagem na banda Magníficos. Ela é natural de Monteiro (PB). Morou por dois anos em Fortaleza, quando atuava na banda Solteirões do Forró. Atualmente, segue carreira solo e mora com mais dois filhos em Natal (RN).

Legenda: Postagem de Walkyria Santos sobre a partida do filho Foto: Reprodução/Instagram

"Infelizmente hoje o mundo da Família Santos está cinza. Lucas, filho da Walkyria, já não se encontra entre nós. O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar", diz o comunicado postado na rede social da cantora.

Ainda em nota, a produção da forrozeira pede respeito ao luto e orações pela cantora. "Neste momento, pedimos que respeitem o luto e que orem e mandem boas energias para Walkyria e toda sua família. Agradecemos a todos os fãs e amigos pelas mensagens positivas".

O comunicado é finalizado com o salmo 34:18. "O senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido".

Mãe presente

Antes da pandemia, Walkyria Santos sempre teve agenda de shows lotada. Mesmo com o cronograma de eventos, a forrozeira sempre foi presente em casa.

Quem a acompanha nas redes sociais, encontra diversas viagens com os filhos, a mãe, a irmã e o cunhado.

Legenda: Walkyria Santos em viagem com a família Foto: Reprodução/Instagram

No período em que passou em casa por conta da pandemia, Walkyria Santos ficou ainda mais próxima dos filhos.

Cantores desejam força

Diversas mensagens em pesar pela partida de Lucas foram postadas na rede social de Walkyria Santos. A cantora Solange Almeida, amiga de décadas, desejou força. "Força, minha amiga! Estou dilacerada! Arrasada! Sem palavras! Deus vai cuidar do seu coração e do coração de toda a sua família nesse momento de dor".

A cantora e compositora Rita de Cássia, que também é mãe, falou do sentimento de dor."Que Deus te conforte nesse momento tão difícil. Quando uma mãe perde um filho, as outras também sentem".

Daniel Diau, vocalista da Calcinha Preta, enviou uma mensagem de pesar na rede social da forrozeira. "Que o nosso Deus conforte o seu coração. minha irmã. Que ele te der forças para continuar indo enfrente meus sentimentos, é uma perda inexplicável entrega nas mãos do Senhor e tudo ele fará".