Cearense Matheus Fernandes tem o 3º clipe mais visto do YouTube no Brasil em 2021; veja estatísticas

O clipe de "Baby Me Atende", do cantor cearense Matheus Fernandes, em parceria com Dilsinho, foi o terceiro vídeo de música mais visualizado do YouTube no Brasil em 2021. A plataforma de streaming divulgou as estatísticas nesta quarta-feira (1º).

O vídeo, lançado em 26 de fevereiro, já passa das 308,8 milhões de views. O levantamento do YouTube, porém, compilou dados até 15 de novembro.

A canção alcançou o topo das paradas nesse ano, virando trend até mesmo trend de TikTok. A faixa é uma composição de Matheus Fernandes, Rodrigo Reys, Igor Costa e Júnior Angelim.

O top 1 mais visto ficou para "Batom de Cereja (Aqui e Agora)", sucesso de Israel & Rodolffo (ex-BBB 21). O segundo clipe mais visto foi "Esquema Preferido (Ao Vivo)", da grupo Os Barões da Pisadinha.

"Neste ano, no Brasil, o Top 10 de vídeos de música foi composto unicamente por brasileiros! Isso mostra a força e importância dos artistas locais, influenciando, através da música, todo um panorama social que acolhe e eleva o popular", publicou o YouTube.

Veja os 10 clipes de música mais vistos de 2021:

Israel & Rodolffo - Batom De Cereja (Aqui e Agora)

Os Barões da Pisadinha - Esquema Preferido (Ao Vivo)

Matheus Fernandes e Dilsinho - Baby Me Atende (Clipe Oficial)

Raí Saia Rodada - Tapão Na Raba (Clipe Oficial)

MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho - Bipolar (GR6 Explode) DJ 900

DJ Boy, MC's V7, Letto, Leozinho ZS, IG, Joaozinho VT, Davi e Kako - Coração Gelado 2

Zé Vaqueiro - Volta comigo bb (Clipe Oficial)

MC Poze do Rodo - Vida Louca (prod. Neobeats)

Brisa Star ft Thiago Jhonathan - Se Joga No Passinho (Videoclipe Oficial)

MC Poze do Rodo | Bielzin | PL Quest | MC Cabelinho (prod. Neobeats) - A Cara do Crime (Nós Incomoda)

Vídeos em alta

Os vídeos enviados em 2021 que ficaram mais em alta no YouTub Brasil foram puxados pelo "Mundial de Free Fire - FINAL | FFWS" do canal Free Firte - Brasil, que ficou no top 1.

Virginia Fonseca apareceu em duas ocasiões: em quarto lugar com "A Maria Alice nasceu!" e "Virginia Fonseca - PODDELAS #033.

Top 10 de vídeos em alta em 2021:

Mundial de Free Fire - FINAL | FFWS - Free Fire - Brasil

Oh Juliana PARÓDIA - MC Niack - Pâmela e Rodrigo

Psiquiatra - Whindersson Nunes

A Maria Alice nasceu! - Virgínia Fonseca

O nascimento do nosso filho - Noah nós te amamos! - Invento na Hora

SIDOKA - Podpah #214 - Podpah

Apenas 2 ingredientes! Pronto em 5 minutos - Pobre na cozinha

Veja o que você não deve enviar no Whatsapp!! - Você Sabia?

VIRGÍNIA FONSECA - PODDELAS #033 - POD DELAS

Se os móveis falassem 3 - O Que Não Dizer Oficial