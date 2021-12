Filha de cantora de forró que quebrou fêmur em desmaio da mãe recebe alta

A cantora Rayane Façanha, ex-vocalista da banda Mala 100 Alça, anunciou — nesta quarta-feira (1º) — a alta médica da filha após a criança quebrar o fêmur em uma queda durante um desmaio.

A forrozeira passou mal e desmaiou com a filha no colo, na segunda-feira (29). Com a queda, a bebê acabou sofrendo fratura no fêmur. A criança ficou internada no Hospital Santa Maria, em Araripina (PE).

O desmaio, conforme a cantora relatou, aconteceu quando ela daria banho em Melinda.

"Ontem passamos o dia na estrada voltando. Chegamos em casa, fui cuidar das coisas dela e na hora de dar banho nela me deu essa tontura. E foi muito rápido, não deu tempo nem raciocinar, me agarrar em alguma coisa ou me sentar, quando eu tornei já tava com ela agarrada comigo no chão e ela tava chorando muito forte", revelou a cantora.

Rayane Façanha declarou que ainda não sabe o motivo do desmaio, mas segue em investigação pelos médicos. "Espero que não seja nada de mais, mas realmente já tem uns dias que não estou me sentindo nada bem".

Pela manhã, a cantora postou foto deitada com a filha sorridente na cama.