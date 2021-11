Cantora de forró desmaia com filha no colo e criança fratura fêmur

A cantora de forró Rayane Façanha, ex-vocalista da banda Mala 100 Alça, passou por um grande susto, nesta segunda-feira (29). A forrozeira passou mal e desmaiou com a filha de um ano no colo. Com a queda, a bebê acabou sofrendo fratura no fêmur. A criança está internada para realização de cirurgia pela tarde.

No Instagram, na manhã desta terça-feira (30), ela chegou a falar sobre do estado de saúde dela e da filha Melinda. "Estou bem e ela também ficar com fé em Deus. Obrigado pelas mensagens de carinho".

A cantora informou que a filha foi hospitalizada para passar por cirurgia. "Já estamos no hospital. Melinda está internada para fazer o procedimento agora a tarde". Rayane Façanha não disse o motivo do desmaio.

Rayane Façanha Cantora Quando ela estiver bem e sem dor, eu volto aqui para explicar melhor tudo que houve. Eu sei que vocês estão preocupados também. Continuem orando para recuperação da nossa princesa ser o mais rápido possível

Na rede social, a cantora ainda lamentou não poder fazer mais pela filha. "Meu Deus como é ruim ver um filho e não poder fazer nada. Queria trocar de lugar com ela".