Cearense faz mural com rostos de João Gomes, Bruno e Marrone e ganha atenção de cantores

O cearense Leandro Marques, 31, chamou atenção de cantores de forró e sertanejo com desenhos super realistas feitos em muro na cidade de Trindade, em Goiás. João Gomes, e a dupla Bruno e Marrone ganharam os traços do artista natural do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Nesta terça-feira (30), João Gomes e a dupla Bruno e Marrone compartilharam fotos das artes do cearense. Leandro Marques só abriu o Instagram pela noite e tomou um susto com o aumento de seguidores e a repercussão dos desenhos. "Estou completando 10 anos que trabalho com aerografia. Estou tendo reconhecimento só agora. Muito bacana", declarou.

Legenda: Sertanejos Bruno e Marrone e o cantor João Gomes são alguns dos nomes homenageados Foto: Reprodução/Instagram

Leandro Marques desenhou os cantores após o convite do coletivo "Tour Grafitte". Eles cederam espaço para ele pintar na ação realizada em Trindade (GO).

"Pelas redes sociais, eles notaram meu trabalho. O mentor do grafite veio pra cá. A gente ia fazer um mural sertanejo que é o forte de lá. Acabei pedindo para inserir um nome do forró, o João Gomes. Como escuto bastante Bruno e Marrone, eles também foram escolhidos para serem homenageados", detalha Leandro Marques.

Legenda: Homenagem feita para Marília Mendonça Foto: Reprodução/Instagram

Após a morte de Marília Mendonça, o cearense participou da construção de um mural em homenagem à sertaneja.

Quatro dias de trabalho

Leandro Marques trabalhou nos desenhos de Trindade de 18 a 22 de novembro. "João Gomes era para ser um dia só, mas o tempo atrapalhou e levou dois. Usamos tinha automotiva de várias tonalidades para compôr o painel".

O cearense diz ainda que o grupo "Tour Grafitte" planeja vir ao Ceará para desenhar nomes do forró, mas ainda não tem data definida.

As obras desenhadas em Trindade foram desenhadas em muro de 60 metros de largura por três metros de altura.

Brincadeira de criança que virou trabalho

Leandro Marques conta que desde a primeira infância, ele tem o desenho como um bem maior.

"Sempre desenhei, desde criança. Quando começou a vida adulta, eu busquei pesquisar trabalhos com grafites e arte 3D. Muita coisa nem era daqui, tinha pouco acesso à internet. A minha vontade sempre foi sair do papel para parede", explica o cearense.

Aos 31 anos, Leandro Marques consegue viver com a própria arte. "Consigo pagar minhas contas e viver bem. Já foi difícil e tive de buscar outras alternativas para viver como vender roupas e trabalhar com aluguel de equipamentos para eventos".

Atualmente, o cearense trabalha com pintura de ambientes de modo geral, ornamentação, fotografia em parede, entre outros serviços do tipo.