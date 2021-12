Fãs derrubam grade e tentam entrar em hotel onde ocorre a 'Farofa da GKay' em Fortaleza

Um grupo de fãs derrubou a grade que protegia a entrada do Marina Park Hotel, em Fortaleza, nesta segunda-feira (6), onde ocorre a festa "Farofa da GKay", evento da influencer Géssica Kayane. O momento foi registrado pelo influenciador digital Vittor Fernando, convidado da festa.

No vídeo, divulgado no Instagram no fim a tarde desta segunda, é possível ver um grupo de pessoas na área externa do hotel ao lado da grade quebrada. Alguns chegaram a circular pelo estacionamento.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a ocorrência, mas disse que não houve invasão. Segundo a PM, os gradis estavam enferrujados e acabaram caindo quando algumas pessoas se encostaram. Os fãs correram com o susto. Ninguém foi preso.

No começo da noite alguns fãs ainda permaneciam no local. Vittor Fernando gravou um vídeo de um grupo pequeno tentando falar com ele: "Amo vocês", escreveu o influencer.

Mais cedo, ele também chegou a publicar uma lotação em frente ao hotel.

Farofa da GKay

A Farofa da GKay começou nesse domingo (5) e segue até a terça-feira (7). Ainda se apresentam no evento os artistas Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Alok, É o Tchan e Zé Felipe.

A primeira noite foi marcada com polêmica envolvendo briga por comida, beijos entre famosos e shows de artistas como Alok e Pedro Sampaio.

