Solange Almeida processa Aviões em R$ 5 milhões

A cantora Solange Almeida entrou na Justiça contra a banda “Aviões” solicitando cota de participação de quando era sócia do grupo. O valor é orçado em R$ 5 milhões. O processo foi protocolado no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em março deste ano.

Segundo petição ajuizada em Vara Cível na comarca de Fortaleza, Sol não recebeu valores correspondentes ao patrimônio total do grupo.

No processo, segundo os advogados de Solange, ela foi expulsa da banda sem acordo prévio. “Ocorre que em setembro de 2016 os sócios Carlinhos Aristides e Isaias CD – sem qualquer justificativa para tanto! – comunicaram a cantora Solange Almeida que a ‘banda’ não tinha mais interesse na sua permanência, como se isso fosse possível e que a mesma só era bem vinda até o término do carnaval de 2017, o que de fato se concretizou em 28/02/2017”.

Tutela de urgência

Ainda no documento, Solange pediu que os bens como ônibus, valores bancários e empreendimentos fossem bloqueados para que garantissem a cota de direito.

Entretanto, o juíz responsável pela análise da tutela de urgência, indeferiu o pedido pelo fato de Solange ter entrado com o processo após dois anos da saída do grupo. A legislação não estipula prazo e a decisão de aceitar ou não o processo cabe ao entendimento do magistrado.

O processo está em fase de notificação das partes para apresentação de defesa. A reportagem entrou em contato com as assessorias dos envolvidos. Até a publicação desta notícia não obtivemos respostas.