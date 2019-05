Aviões: valor solicitado por Solange Almeida é apenas uma estimativa, diz advogado da banda

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o advogado da banda de forró Aviões informou, por telefone, que o valor do processo aberto por Solange Almeida contra os sócios do grupo é apenas uma estimativa e que eles estão a disposição de perícia judicial para avaliação do patrimônio da empresa.

Conforme Carlos Freitas, “todo sócio pode exigir uma prestação de haveres. Isso implica em se verificar se há haveres ou não em favor do sócio que se retira. No caso da Solange, ela se retirou da sociedade no início de 2017 e do próprio estatuto que formalizou a saída dela. Ficou claro que os haveres seriam discutidos em um instrumento particular próprio, à parte.

Solange Almeida pediu em juízo uma "Apuração de Haveres". O procedimento é solicitado para avaliar o montante de uma sociedade limitada.quando um sócio deixa uma empresa.

De acordo com Freitas, o valor de R$ 5 milhões não é o real valor que Solange pediu. “Ela pauta isso em algumas ponderações técnicas que o advogado dela fez. Nada surpreende a empresa [Aviões] porque é um exercício legítimo do sócio que retirasse. Se vai haver ou não direitos ou haveres quem decidi é o poder judiciário. Nós vamos fornecer todas as provas e documentos susceptíveis a perícia”.

Valores

O Diário do Nordeste questionou se os sócios da banda já estipularam algum valor a ser ofertado para Solange Almeida. O advogado do grupo disse que “isso vai ser apurado por perito judicial. Nós vamos fornecer os elementos. O perito designado pelo juiz que vai dizer se existe ou não haveres”.

Na avaliação do advogado, como foi a saída de Solange Almeida foi abrupta, não deu para ser apurado naquele momento valores que ela poderia receber. “Até porque, como é de domínio público, existia uma ação fiscal de grande monta implicando a sociedade Aviões do Forró”, detalha Freitas.