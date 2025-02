Solange Almeida anuncia bazar solidário em prol de pessoas que vivem com HIV e Aids

A cantora Solange Almeida anunciou no evento "Sol de Verão", em Fortaleza (CE), na noite de domingo (24), que irá realizar um bazar solidário para angariar recursos financeiros em prol de instituições que cuidam de pessoas que vivem com HIV e Aids.

A cantora citou duas instituições que devem receber apoio de valores com a venda de looks e outras peças do guarda-roupa: o Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) e o Mães da Resistência — coletivo de mães, pais e familiares de pessoas LGBTQIAPN+. Outras Ongs também estão no radar da cantora.

Segundo Solange Almeida, a ideia é realizar o bazar no mês de abril. "Logo após do Carnaval, em abril, porque março vou tirar de férias, só volto a cantar final de março", contou Sol em evento na capital cearense.

Sol é madrinha do 'Ceará Sem Fome'

Em dezembro do ano passado, fãs da cantora Solange Almeida geraram um grande volume de doações na troca de ingressos para o DVD "50/50" — gravado no estacionamento da Arena Castelão. A produção audiovisual mobilizou o público em prol de donativos ao programa "Ceará Sem Fome".

Em coletiva de imprensa, a primeira-dama Lia de Freitas, idealizadora do programa "Ceará Sem Fome" — ação do Governo do Ceará para combater a insegurança alimentar — revelou que cerca de 20 toneladas de alimentos foram doadas em show da cantora.