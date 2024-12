DVD de Solange Almeida arrecada 9 toneladas de alimentos, e primeira-dama anuncia distribuição de água em evento

Fãs da cantora Solange Almeida geraram um grande volume de doações na troca de ingressos para o DVD "50/50" — que será gravado nesta quinta-feira (18), no estacionamento da Arena Castelão. A produção audiovisual mobilizou o público em prol de donativos ao programa Ceará Sem Fome. Em coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira (18), a primeira-dama Lia de Freitas, idealizadora do programa, revelou que cerca de 9 toneladas de alimentos já foram recebidas.

"Esse trabalho que tenho feito com a Solange tem sido importantíssimo para dar grande engajamento na nossa sociedade ainda individualista e que precisa sim se mobilizar", declarou Lia Freitas. A expectativa da organização é que o número de doações aumente até o dia da gravação do DVD.

Veja também João Lima Neto Qual a música mais tocada nas rádios do Brasil? Vozes femininas dominam topo de ranking João Lima Neto DVD de Solange Almeida terá mais de 30 carretas com estrutura, palco de dois andares e 500 pessoas em equipe técnica

Durante encontro com jornalistas, a primeira-dama ainda agraciou Solange Almeida com uma placa em homenagem ao empenho de Sol pelo projeto Ceará Sem Fome e ainda condecorou Sol como embaixadora do projeto do governo do Estado.

Água será distribuída em evento

Lia Freitas ainda anunciou a liberação de água deforma gratuita durante a chegada do público ao evento da cantora Solange Almeida.

"Vamos estar amanhã distribuindo copos com água para refrescar muito e cantar muito com Solange Almeida", declarou Lia Freitas. A liberação de água acontece em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Serviço

DVD - 50/50 - Duas Vezes Sol

Data: 19/12

Abertura dos Portões: 19h

Local: Arena Castelão

Entrada: 2 kg de alimentos