Brandão, Juliette e Olodum estão entre os lançamentos musicais da semana; confira setlist

Do axé ao trap, a semana foi marcada por diferentes lançamentos nas plataformas digitais. Uma música do cearense Brandão e uma EP de Juliette estão entre os destaques.

Brandão lança 'Espinafre', seu novo single de trap

De Fortaleza (CE), o rapper Brandão lançou o single “Espinafre” em todas as plataformas digitais. A faixa é o segundo projeto dele pela gravadora 30praum, selo do conterrâneo Matuê, e mantém a sonoridade característica do trap. O lançamento chega acompanhado de um visualizer, trazendo beats marcantes, assinados pelo cearense.

"Espinafre é a música mais irreverente que já lancei. A ideia era compartilhar umas ideias, alguns pensamentos soltos e outros nem tão soltos assim (risos). Tô vivendo a vida light desde a chegada na 30, com liberdade pra fazer meu som do jeito que acredito, e essa é só a primeira amostra desse ano", revela Brandão.

Juliette embala o Carnaval com o EP 'Farra'

O Carnaval de 2025 promete muito agito ao som do novo EP “Farra” de Juliette. A produção é a segunda parte do projeto musical da cantora, que culminará em um álbum completo previsto para abril.

Após explorar sensualidade e romance no EP “Esquenta”, a cantora agora investe em batidas animadas e letras provocativas, ideais para a folia. O projeto conta com duas faixas:“Me Pega”, colaboração com as bandas Àttooxxá e Psirico e “Eu vou aí”, dueto com Henry Freitas

"Esse trabalho está muito com a minha cara. Eu me senti muito confortável durante o processo criativo, estava empolgada nos dias de estúdio… As coisas se encaixaram, sabe? A ideia é misturar os ritmos com esse time de peso com quem fiz as parcerias. É um verdadeiro encontro de vozes do Nordeste. Isso tudo pra não deixar ninguém parado no carnaval", compartilha Juliette.

Olodum e Mamonas se unem em música inédita

A alegria e irreverência dos Mamonas Assassinas seguem vivas, e 2025 já começa com grandes novidades para celebrar esse legado. Nesta sexta-feira (21), o grupo Mamonas O Legado lança em todas as plataformas digitais, a nova versão da faixa “Olodum, Olodois”, ao lado da icônica banda Olodum.



A parceria chega como uma forte candidata a hit do Carnaval, trazendo o ritmo contagiante da banda baiana para somar à irreverência dos Mamonas. A gravação aconteceu há algumas semanas em Salvador (BA), ocasião em que o vocalista do O Legado, Ruy Brissac, e o CEO da Mamonas Assassinas Produções e primo de Dinho, Jorge Santana, estiveram presentes.

A música inédita foi escrita pelo saudoso Dinho, em 1995, durante uma brincadeira no Rio de Janeiro e teve sua primeira versão lançada em janeiro deste ano. Com novos versos adicionados, a faixa mantém a essência única dos Mamonas e resgata a energia vibrante do grupo.

Di Propósito lança faixa 'E Agora? / Calma / Com Você Tô Completo'

O grupo Di Propósito lançou continuação do projeto de sucesso “Encontrin 3”, com mais um medley de clássicos do pagode: "E Agora? / Calma / Com Você Tô Completo".

Dessa vez, o grupo traz a colaboração especial com representantes da nova geração do pagode: o grupo Pagode do Adame e o cantor e compositor Gabrielzinho. Mantendo a essência descontraída e inovadora que marca o projeto, essa nova faixa promete conquistar o público com sua versão envolvente de sucessos famosos nas vozes do Sorriso Maroto, Mumuzinho e Imaginasamba. A união de talentos entre Di Propósito, Pagode do Adame e Gabrielzinho traz frescor à música.