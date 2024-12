Inscrições para concurso da Embrapa começam nesta segunda (16); saiba como participar

Começam nesta segunda-feira (16) as inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 7 de janeiro de 2025, pelo site do Cebraspe, que organiza o certame.

>>> Confira o edital

Ao todo, o concurso oferta 719 vagas para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). As oportunidades estão distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

Os candidatos podem se inscrever para os cargos de Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador. No momento da inscrição, é preciso pagar uma taxa, conforme a função selecionada:

R$ 60 para Assistente;

R$ 80 para Técnico;

R$ 150 para Analista;

R$ 170 para Pesquisador.

O concurso será formado por duas provas, uma objetiva e outra discursiva. Ambas serão aplicadas no dia 23 de março de 2025, com a divulgação final dos resultados prevista para o dia 22 de abril. Neste mesmo dia, também terá início a convocação para uma prova prática, mas apenas para certas áreas nos cargos de Técnico e Assistente.

Os participantes que almejam o cargo de Pesquisador deverão também passar por uma defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório. Ainda haverá uma prova de títulos para os candidatos de nível superior.

Distribuição de vagas

Entre as áreas do cargo de Pesquisador estão Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. Para o cargo de Analista, serão selecionados profissionais de Engenharias, Direito e Auditoria e Gestão da Informação. Para Técnico, entre as áreas estão Gestão de Pessoas e Orçamento e Finanças. E para os cargos de Assistente, as áreas são Laboratório e Campos Experienciais e Suprimento, Manutenção e Serviços.

