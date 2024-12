Saiba quando sai e como conferir o gabarito do concurso TSE Unificado

As provas objetivas do concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado foram realizadas neste domingo (8) em todas as capitais e no Distrito Federal. A partir desta terça-feira (10), os candidatos poderão consultar os gabaritos oficiais preliminares.

O concurso oferta 412 vagas distribuídas em 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) do Brasil, incluindo o Ceará. As oportunidades são para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário.

Como consultar o gabarito?

De acordo com o edital, a consulta ao gabarito pode ser feita das 19h de terça-feira (10) até as 18 horas da próxima quinta-feira (12), pelo site do Cebraspe, organizador do certame.

Também nesta terça-feira será divulgado o padrão preliminar de respostas da prova discursiva, para os cargos de analista judiciário.

Já o prazo para interpor recursos contra questões das provas, gabaritos preliminares ou o padrão de respostas da prova discursiva é entre a quarta (11) e a quinta-feira.

Após a análise dos recursos, os gabaritos oficiais definitivos serão divulgados também pelo site do Cebraspe no dia 13 de dezembro.

Veja as próximas etapas do concurso: