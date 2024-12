ICMBio divulga edital para concurso com mais de 300 vagas e salários de até R$ 8 mil; veja detalhes

Concurseiros que aguardavam o edital do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) já podem acessar o documento. Foram publicadas, no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9), as informações referentes a inscrições, provas, salários e cargos.

Ao todo, 350 vagas são ofertadas no certame, sendo 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Os salários de ambos os cargos é de R$ 8.817,72.

Sob a organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), as inscrições poderão ser realizadas de 16 de dezembro a 3 de janeiro de 2025 no site da banca.

Para quem for concorrer ao cargo de analista administrativo, o valor da inscrição é de R$ 93; já o de analista ambiental, a taxa é de R$ 99.

Conforme o edital ICMBio, as provas objetivas e discursivas do concurso público estão programadas para ocorrer no dia 23 de fevereiro de 2025, com aplicação em todos os estados do País, garantindo a ampla participação dos candidatos.

Distribuição de vagas por região

Analista Administrativo

Norte- 10

Nordeste - 10

Centro-Oeste - 10

Sudeste - 10

Sul - 10

Brasília - 70

Analista Ambiental

Norte- 50

Nordeste - 25

Centro-Oeste - 25

Sudeste - 25

Sul - 15

Brasília - 90

Conforme o cronograma do edital, a divulgação dos gabaritos das provas acontece no dia 28 de fevereiro de 2025. Já a divulgação do resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será no dia 26 de março de 2025.

O que fazem os analistas administrativos e ambientais no ICMBio?

Analista ambiental irá cuidar do planejamento, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente

As atuações das duas carreiras ofertadas são bem diferentes: o analista administrativo cuida de todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais

Já o analista ambiental tem como trabalho de rotina o planejamento ambiental, organizacional e estratégico para execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial àquelas que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental.