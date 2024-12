Os locais de aplicação das provas do concurso dos Correios são divulgados nesta segunda-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Ao todo, são ofertadas mais de 3,5 mil vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

Conforme o cronograma do certame, neste dia são publicados os endereços onde os mais de 2 milhões de candidatos realizarão a avaliação no próximo domingo (15). É possível conferir o local de prova na página oficial da banca organizadora, ao informar o número do CPF.

Veja também Papo Carreira Concurso dos Correios: veja o que estudar e matérias para o cargo de agente Papo Carreira O que faz um agente dos correios? Veja detalhes da vaga oferecida em concurso Papo Carreira O que faz um arquivista dos Correios? Confira detalhes da vaga de concurso público

As avaliações para o concurso serão aplicadas em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados, além do Distrito Federal. Na última sexta-feira (6), as listas com os nomes dos inscritos convocados foram divulgadas pelo IBFC.

Dados oficiais indicam que 2.050.506 pessoas se inscreveram para participar do certame. A relação entre candidato/vaga varia entre cidades e também depende da modalidade na qual o candidato se inscreveu. Salvador, na Bahia, por exemplo, tem a maior concorrência de todo o edital para o cargo de carteiro. Na cidade baiana, cada vaga é disputada por 17.617 candidatos.

>>> Veja concorrência do concurso dos Correios

Próximos passos do concurso dos Correios

15 de dezembro: Realização da prova

16 a 18 de dezembro: Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC

Cargos e remunerações

Ao todo, 3.099 vagas são para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. A carreira é de nível médio, ou seja, exige que o candidato apresente, após a aprovação, o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio (colegial), mas ele não precisa ter feito faculdade.

Já as outras 412 oportunidades são para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades e exigem que o candidato tenha formação na área em que atuará. Há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.