Concurso Correios: IBFC divulga convocação para prova; veja como conferir

A convocação para as provas do concurso dos Correios, com o nome dos candidatos, é divulgada nesta sexta-feira (6), pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O certame oferta mais de 3,5 mil vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

Segundo o cronograma do edital, as listas, com os nomes dos inscritos convocados, podem ser acessadas na página oficial da banca organizadora.

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades do concurso puderam se inscrever até o fim de outubro. Em seguida, foram submetidos ao processo de verificação de cadastro, depois a confirmação do pagamento e a análise dos critérios para concorrer às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Na próxima segunda-feira (9), será divulgado os locais de aplicação das provas, que estão previstas para acontecer em 15 de dezembro.

Ao todo, 2.050.506 de pessoas se inscreveram para participar do concurso. A relação entre candidato/vaga varia entre cidades e também depende da modalidade na qual o candidato se inscreveu. Salvador, na Bahia, por exemplo, tem a maior concorrência de todo o edital para o cargo de carteiro. Na cidade baiana, cada vaga é disputada por 17.617 candidatos.

Confira próximos passos do concurso dos Correios:

6 de dezembro: Divulgação dos resultados dos recursos e convocação para prova objetiva

9 de dezembro: Divulgação dos locais de prova

15 de dezembro: Realização da prova

16 a 18 de dezembro: Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC

Cargos e remunerações

Ao todo, 3.099 vagas são para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. A carreira é de nível médio, ou seja, exige que o candidato apresente, após a aprovação, o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio (colegial), mas ele não precisa ter feito faculdade.

Já as outras 412 oportunidades são para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades e exigem que o candidato tenha formação na área em que atuará. Há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.