Novo concurso para o ICMBio, com 180 vagas, é autorizado; veja o que se sabe

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de novo concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com 180 vagas de nível superior. O documento que oficializa o certame foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 3.

Das vagas previstas, 120 são para o cargo de Analista Administrativo e 60 vagas para o cargo de Analista Ambiental. O salário inicial previsto é de R$ 8.817,72.

Edital em até seis meses

Segundo o Ministério, a responsabilidade pela realização do concurso público será do próprio órgão, que deverá editar as respectivas normas. Conforme a portaria que autoriza o concurso, o prazo para a publicação do edital é de até seis meses.

O documento também reduz para dois meses o prazo entre a publicação do edital e a realização das primeiras provas. Dessa forma, se o edital do concurso ICMBio for publicado até janeiro, as provas deverão ser aplicadas até o primeiro trimestre de 2025.